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Экспорт нефти из Белоруссии в Германию отсутствует с начала декабря

Экспортные поставки нефти из Белоруссии в Германию отсутствуют с начала декабря, свидетельствуют данные российской статистики, с которой ознакомился "Интерфакс".
Интерфакс
В ноябре текущего года «Белоруснефть» объявила тендер на продажу нефти в Германию в следующем году, но компания продала лишь часть запланированного на экспорт объема нефти — порядка 40 000 тонн в месяц компании Shell.
Ведомости
Представитель Royal Dutch Shell сообщил, что компания "соблюдает все соответствующие санкции и применимые законы".
ТАСС
Евросоюз одобрил пятый пакет санкций против Белоруссии 2 декабря.
РБК

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