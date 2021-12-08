ИнтерфаксЭкспорт нефти из Белоруссии в Германию отсутствует с начала декабряЭкспортные поставки нефти из Белоруссии в Германию отсутствуют с начала декабря, свидетельствуют данные российской статистики, с которой ознакомился "Интерфакс".ИнтерфаксВ ноябре текущего года «Белоруснефть» объявила тендер на продажу нефти в Германию в следующем году, но компания продала лишь часть запланированного на экспорт объема нефти — порядка 40 000 тонн в месяц компании Shell.ВедомостиПредставитель Royal Dutch Shell сообщил, что компания "соблюдает все соответствующие санкции и применимые законы".ТАССЕвросоюз одобрил пятый пакет санкций против Белоруссии 2 декабря.РБКЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРосбалтФАНРамблерПодробнее о событииReuters: «Белоруснефть» отменила год экспорт нефти в ФРГ на 2022 из-за санкций ЕСРБК16:35Reuters: «Белоруснефть» после санкций ЕС отменила планы по поставкам нефти в ГерманиюLenta.ruвчера в 12:59Экспорт нефти из Белоруссии в Германию отсутствует с начала декабряИнтерфакс8 декабря в 10:13«Белоруснефть» не станет экспортировать нефть в Германию, чтобы снизить поставки из РоссииBanki Loansвчера в 13:37Reuters: «Белоруснефть» отменила планы по экспорту нефти в Германию в связи с санкциями ЕСТАССвчера в 12:15НПЗ «Роснефти» остался без белорусской нефти в ГерманииЕвразия Daily9 декабря в 07:45Reuters: «Белоруснефть» не будет поставлять нефть в ФРГ по «Дружбе» из-за санкцийВедомостивчера в 12:57Показать ещёОценить39Поделиться