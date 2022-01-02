Крупнейшая независимая газовая компания - "НОВАТЭК" - в истекшем году произвела 77,22 млрд куб. м (в декабре - 6,73 млрд куб. м). Операторы СРП в прошлом году добыли 28,88 млрд куб. м (2,77 млрд куб. м).
В первый день 2022 года транзит российского газа через Украину в направлении Словакии упал до минимума за два месяца, сообщает Reuters со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.
Эксперты предупредили об опасном приближении к Земле астероида Апофис весной 2029 г. Об этом рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), который входит в структуру МЧС, передает «РИА Новости».