Крупнейшая независимая газовая компания - " НОВАТЭК " - в истекшем году произвела 77,22 млрд куб. м (в декабре - 6,73 млрд куб. м). Операторы СРП в прошлом году добыли 28,88 млрд куб. м (2,77 млрд куб. м).