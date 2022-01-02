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Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в 2021 году снизился на 2,2%

Объем добычи газа в России в 2021 году вырос на 10% по сравнению с 2020 годом и составил 762,3 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК.
Интерфакс
Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует.
Интерфакс
Крупнейшая независимая газовая компания - "НОВАТЭК" - в истекшем году произвела 77,22 млрд куб. м (в декабре - 6,73 млрд куб. м). Операторы СРП в прошлом году добыли 28,88 млрд куб. м (2,77 млрд куб. м).
Интерфакс
ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".
Интерфакс

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Добыча газа в России в 2021 году выросла на 10%
Интерфакс01:46
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