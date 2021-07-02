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Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в I полугодии снизился на 12%

Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,21 млн баррелей.
Интерфакс
В июне в дальнее зарубежье было экспортировано 18,49 млн тонн российского нефтяного сырья.
Финмаркет
Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в I полугодии 2021 года сократился на 12,1% - до 104,06 млн тонн.
ИА Девон
По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт вырос на 7,8%. Среднесуточный экспорт составил 4,52 млн баррелей.
Финмаркет

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