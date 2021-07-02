ASUS, Biostar, Gigabyte и MSI объявили, что их платы к Windows 11 готовы, а TPM 2.0 включается в BIOS

Отсутствие в системе криптографического модуля TPM 2.0 не позволило многим успешно пройти тест на совместимость с новой ОС, хотя проблема в большинстве случаев решается простым включением в настройках BIOS материнских плат эмуляции TPM.