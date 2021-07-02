ИнтерфаксЭкспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в I полугодии снизился на 12%Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,21 млн баррелей.ИнтерфаксВ июне в дальнее зарубежье было экспортировано 18,49 млн тонн российского нефтяного сырья.ФинмаркетЭкспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в I полугодии 2021 года сократился на 12,1% - до 104,06 млн тонн.ИА ДевонПо сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт вырос на 7,8%. Среднесуточный экспорт составил 4,52 млн баррелей.ФинмаркетЧитать далееСвернутьOilCapital.ruOilCapital.ruSputnik АзербайджанФАНПодробнее о событииВ 17 раз увеличила ГНКАР экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск в I полугодии 2021OilCapital.ru09:07Продажа и добыча российской нефти резко упалиLenta.ru06:28Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в I полугодии снизился на 12%Интерфакс02:06РФ увеличила нефтедобычу почти на 12%Нефтегазовая вертикаль04:56Россия в I полугодии снизила экспорт нефти на 10,4%ТАСС04:40Добыча нефти в России снизилась за полугодие на 3,7%, добыча газа выросла на 12,6% - ЦДУ ТЭКФинмаркет02:21Россия сократила экспорт нефти в первом полугодииSmotrim.ru06:11Показать ещёОценить8Поделиться