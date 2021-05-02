Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-апреле 2021 года составил 66,65 млн тонн, что на 20,5% ниже аналогичного показателя 2020 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,07 млн баррелей.

С чего всё началось Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за четыре месяца снизился на 20,5% Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-апреле 2021 года составил 66,65 млн тонн, что на 20,5% ниже аналогичного показателя 2020 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,07 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена. Интерфакс 02:46