Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за четыре месяца снизился на 20,5%
Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-апреле 2021 года составил 66,65 млн тонн, что на 20,5% ниже аналогичного показателя 2020 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,07 млн баррелей.В источнике
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Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за четыре месяца снизился на 20,5%
Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-апреле 2021 года составил 66,65 млн тонн, что на 20,5% ниже аналогичного показателя 2020 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,07 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.
Интерфакс02:46