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Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за четыре месяца снизился на 20,5%

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-апреле 2021 года составил 66,65 млн тонн, что на 20,5% ниже аналогичного показателя 2020 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,07 млн баррелей.В источнике
ФАН
Expert.ru
Экономика сегодня
Общественная служба новостей

С чего всё началось

Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за четыре месяца снизился на 20,5%

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-апреле 2021 года составил 66,65 млн тонн, что на 20,5% ниже аналогичного показателя 2020 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,07 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.
Интерфакс02:46

Подробнее о событии

Россия снизила экспорт нефти в страны дальнего зарубежья

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Поставки российской нефти в дальнее зарубежье сократились с начала 2021 года

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Добыча «Газпрома» в апреле оказалась чуть ниже докризисного 2019 года

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Россия сократила экспорт нефти в страны дальнего зарубежья

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В 2021 году экспорт российской нефти в дальнее зарубежье сократился на 20%

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Добыча нефти в России в апреле снизилась на 7,8%

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Добыча нефти в России с начала года снизилась на 10%

Эхо Москвы03:32
Интересное

Зонд «Паркер» пролетел вблизи Солнца со скоростью 147 километров в секунду

25 апреля 2021 года зонд начал восьмое тесное сближение с Солнцем, а 29 апреля пролетел на минимальном расстоянии 10,4 миллиона километров от фотосферы звезды, что эквивалентно всего 27 расстояниям от Земли до Луны, двигаясь при этом со скоростью 147 километров в секунду относительно Солнца.
N+130 апреля в 08:48

Совладелец Внуково заявил о неизбежном подорожании авиабилетов

Авиабилеты, которые подешевели в прошлом году, к лету вернутся на уровень 2019 года и продолжат дорожать — таким прогнозом поделился с РБК совладелец московского аэропорта Внуково Виталий Ванцев.
ПРАЙМ29 апреля в 00:41

МВД к концу года разработает мобильный сервис для борьбы с телефонными мошенниками

МВД заключило контракт на разработку сервиса «Антимошенник» для своего мобильного приложения, который будет предупреждать пользователей о злонамеренных звонках, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости03:50

Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю

Экипаж миссии Crew-1 прибыл на МКС в ноябре и присоединился к россиянам Сергею Рыжикову (командир МКС-64), Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс, которые несли вахту на станции с 14 октября 2020 года в составе 64-й основной экспедиции и 17 апреля вернулись на Землю на спускаемом аппарате пилотируемого космического корабля "Союз МС-17".
ТАСС03:00