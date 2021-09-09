Ссылаясь на неизвестный источник информации, российские журналисты утверждают, что Иран давно вынашивает планы по переброске в САР своих зенитно-ракетных комплексов и прочих сил, а так же средств ПВО не только для обеспечения безопасности контролируемых районов, но и для атаки самолетов ВВС Израиля, если те окажутся в зоне поражения.
В преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке, которое состоится в эту пятницу, "Газета.Ru" опросила аналитиков и выяснила, как на российской экономике отразится более серьезное повышение ключевой ставки, если такая необходимость возникнет в обозримом будущем.