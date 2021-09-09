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Экспорт нефти из России в денежном выражении в июле составил 9,43 миллиарда долларов

Физический объем экспорта газа в январе-июле вырос на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 123,8 млрд кубометров.
Агентство нефтегазовой информации
По сравнению с июлем 2020 года доходы "Газпрома" выросли в 3,3 раза, а объем экспорта увеличился на 14,5%. Годом ранее цена за тысячу кубометров составляла почти 86,2 доллара.
РИА Новости
За январь-июль физический экспорт упал на 10,3 процента в годовом выражении (до 129,985 миллиона тонн), а в денежном выражении — вырос на 28,6 процента (до 57,063 миллиарда долларов).
Lenta.ru
В июле доходы компании от экспорта газа чуть снизились - на 2,1% по сравнению с июнем, до 3,48 миллиарда долларов.
РИА Новости

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