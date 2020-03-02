Энергетика
РИА НовостиЭкспорт нефти из РФ в Белоруссию в январе-феврале сократился на 76%
Экспорт нефти из России в Белоруссию в январе-феврале текущего года сократился на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 709,1 тысячи тонн, при этом плановый объем поставок за эти два месяца предполагал экспорт в размере 3,851 миллиона тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).
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