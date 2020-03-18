Коронавирус
Газета.RuЭкспорт нефти из России в Китай упал почти на 30%
Российские поставки нефти в Китай сократились почти на 28% в январе 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошедшего года. Об этом свидетельствуют последние данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Объемы экспорта сырой нефти достигли $2 млрд против $2,8 млрд в 2019 году.
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Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.РБКвчера в 17:21
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