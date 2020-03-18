Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЭкспорт нефти из России в Китай упал почти на 30%

Российские поставки нефти в Китай сократились почти на 28% в январе 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошедшего года. Об этом свидетельствуют последние данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Объемы экспорта сырой нефти достигли $2 млрд против $2,8 млрд в 2019 году.
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Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса

Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
РБКвчера в 17:21

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Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса

РБКвчера в 17:21

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса

Российская газета02:33

Из-за коронавируса экспорт нефти из России в Китай упал на 30%

Красная весна02:15

Россия на треть сократила экспорт нефти в Китай из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 22:53

Экспорт российской нефти в Китай упал почти на 30 процентов

Lenta.ruвчера в 22:04

Россия сократила экспорт нефти в Китай почти на 30%

REGNUMвчера в 20:22

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30%

Газета.Ru02:35
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Общество

Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось

У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
РИА Новости 00:13
Футбол

АПЛ может провести оставшиеся матчи без зрителей на нейтральном поле

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривает возможность сыграть оставшиеся матчи чемпионата Англии при закрытых трибунах и на нейтральном поле.
Газета.Ru 01:31
Происшествия

В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин

Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
RT на русском 01:35
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Здоровье

Обнародованы последние сведения о коронавирусе на 15 марта

За последние сутки во всем мире количество зараженных стало больше на 7488 человек, при этом умерло 335 человек.
News-24.ru 15 марта в 06:14
Кино

Картина «Кошки» получила «Золотую малину» как худший фильм

Мюзикл "Кошки" (Cats) режиссера Тома Хупера получил "Золотую малину" в номинации "Худший фильм".
ТАСС 16 марта в 22:28
Общество

Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Вести.Ru 01:35
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Газета.Ru 01:22
Культура

Музеи, театры и концертные залы разработают онлайн-программы

Министр культуры России Ольга Любимова поручила федеральным учреждениям культуры, закрытым на карантин из-за коронавируса, разработать онлайн-программы для посетителей, пишет пресс-служба ведомства.
Газета.Ru 02:04
Общество

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 09:25
Общество

Налоговая служба откажется от выездных проверок из-за эпидемии коронавируса

Из-за распространения коронавируса количество выездных проверок сократят до минимума, проводить их будут только в случае критической необходимости, объясняет один из чиновников.
Ведомости вчера в 17:10
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о жёстких требованиях к мужчинам

Певица в свои 40 лет ответственно подходит к выбору спутника жизни.
Paparazzi.ru 01:39
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
РИА Новости 01:40
Политика

Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса

В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Коммерсантъ 16 марта в 05:48
Наука

Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом

Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
МонаВиста 16 марта в 15:57
Политика

Путин побывает в Крыму в годовщину воссоединения республики с Россией

Планируется, что Путин также вручит государственные награды строителям Крымского моста и проведет встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.
ТАСС вчера в 17:03
Наука

В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца

Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Газета.Ru вчера в 21:17
Музыка

Максим Фадеев хочет лишить певицу Глюкозу сценического имени

Продюсер Максим Фадеев намерен забрать у певицы Глюкозы ее сценическое имя и передать новой исполнительнице.
Piter.tv вчера в 02:19
Общество

2 года пандемии коронавируса предрек институт Роберта Коха

Целых 2 года может продлиться пандемия вируса SARS-CoV-2, при этом инфекция будет распространяться волнами, заявил Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха.
Live24 вчера в 12:41
Политика

Байден побеждает на праймериз во Флориде, Иллинойсе и Аризоне

По данным газеты The New York Times, бывший вице-президент Джо Байден лидирует на праймериз в штатах Флорида, Иллинойс и Аризона.
Коммерсантъ вчера в 20:37
Армия и оружие

Госдеп обвинил Россию в гибели турецких военных в Сирии

Вашингтон, 18 марта 2020, 08:47 — REGNUM Ответственной за убийства турецких военнослужащих в Сирии является Россия, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
REGNUM 01:47
Общество

S7 не может получить разрешения на вывозные чартеры из Черногории

Авиакомпания S7 не может получить от властей Черногории разрешения на выполнение вывозных чартерных рейсов из Тивата.
ТАСС вчера в 16:03
Происшествия

Медики рассказали о ситуации с коронавирусом в Пермском крае

Медики Пермского края отправили под наблюдение 558 человек из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
РИА Новости 02:22
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском вчера в 02:38
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Футбол

Матюиди заразился коронавирусом

У полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Блеза Матюиди диагностирован коронавирус, сообщается на официальном сайте туринского клуба.
Чемпионат вчера в 14:27
Авто

Mercedes-Benz S-Class нового поколения получит дисплеи в дверях

Кроме дисплеев в дверных картах, новый S-Class также получит усовершенствованную цифровую панель приборов, установленный под наклоном дисплей мультимедийной системы и блок сенсорных клавиш, отвечающий за настройку режимов движения, громкость аудиосистемы и другие функции.
Автоновости дня вчера в 01:42
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС 16 марта в 18:17
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК вчера в 10:54
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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