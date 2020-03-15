Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса

Общество Умер писатель и политик Эдуард Лимонов На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Общество Минтруд предложил начислять пенсии россиянам автоматически Министерство труда РФ предлагает ввести функцию автоматического уведомления о пенсионных накоплениях для граждан от 45 лет.

Общество Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.

Космос Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года По данным руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова, ожидается, что 1 октября 2021 года на Луну будет запущен первый в истории новейшей России отечественный космический аппарат "Луна-25", сообщает РИА Новости.

Происшествия В Могилеве в сарае обнаружили клад советских времен Несколько десятков пачек "трехрублевых советских купюр обнаружили сотрудники ЖЭУ во время субботника, когда разбирали нежилые помещения в районе улицы Строителей", - рассказала агентству начальник одного из жилищных управлений города Татьяна Коропова.

Здоровье Назвали три первых признака заболевания коронавирусом Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.

Общество СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.

Общество Путин попросил россиян не покупать продукты впрок Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.

Финансы Bloomberg предрек подорожание доллара до 97 рублей Аналитики Bloomberg спрогнозировали России подорожание доллара по отношению к рублю еще на 30% - почти до 100 рублей.

Гаджеты Samsung Galaxy A50 получил обновление до Android 10 Напомним, смартфон Galaxy A50 имеет экран диагональю 6,4-дюйма, процессор Exynos 9610, минимум 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, а также батарею на 4000 мАч и NFC.

Общество На Украине число случаев заражения коронавирусом выросло до 14 Четырнадцать случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине подтверждено лабораторными исследованиями, наибольшее число заболевших зафиксировано в Черновицкой области, сообщил центр общественного здоровья минздрава страны.

Здоровье Госдума одобрила законопроект о госрегулировании цен на лекарства Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает правительству РФ право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.