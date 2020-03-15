Коронавирус

РБКРБКЭкспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса

Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
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Россия столкнулась с чудесами китайской статистики

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Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса

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Лишится ли Россия китайских товаров

Взгляд.ру11:10

Коронавирус не помешает торговым отношениям России и Китая

Национальное Аграрное Агентство07:01
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 19:19, Ашберн
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Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

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Расстрел австралийским военным безоружного афганца попал на видео

В сети появилось видео убийства безоружного местного жителя австралийским спецназовцем в Афганстане. Кадры опубликовал телеканал ABC.
Lenta.ru 18:02
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Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по Конституции

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
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Atlas Obscura (США): как советские научно-популярные журналы представляли себе жизнь в открытом космосе (Atlas Obscura)

Художественных произведений о космической эпохе было великое множество, и они росли как грибы наряду с советскими научно-популярными журналами, число которых в годы холодной войны доходило до 200.
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Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X

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Министерство труда РФ предлагает ввести функцию автоматического уведомления о пенсионных накоплениях для граждан от 45 лет.
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Общество

Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM вчера в 14:22
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Началось производство памяти Samsung eUFS 3.1

В Samsung объявили о начале массового производства новой твердотельной флэш-памяти eUFS 3.1.
Игромания.ру 17:50
Космос

Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года

По данным руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова, ожидается, что 1 октября 2021 года на Луну будет запущен первый в истории новейшей России отечественный космический аппарат "Луна-25", сообщает РИА Новости.
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Путин прокомментировал рост цен на бензин

Газета.Ru 13:29
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Кастерова рассказала о «тревожном спокойствии» на улицах в США

Журналистка, супруга хоккеиста клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Анна Кастерова заявила, что в Питтсбурге и Майами очень заметно влияние нового коронавируса на жизнь людей.
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В Могилеве в сарае обнаружили клад советских времен

Несколько десятков пачек "трехрублевых советских купюр обнаружили сотрудники ЖЭУ во время субботника, когда разбирали нежилые помещения в районе улицы Строителей", - рассказала агентству начальник одного из жилищных управлений города Татьяна Коропова.
Российская газета 11:28
Энергетика

Нефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого

Нефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого Вдобавок к обвалу цен на рынке возник дефицит нефтетанкеров.
Экспресс газета 06:45
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
SMINEWS в Подольске 12:22
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Политика

Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфакс 15:12
Общество

Путин попросил россиян не покупать продукты впрок

Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
РИА Новости 08:12
Футбол

Агент Головина назвал логичным шагом продление контракта с «Монако»

Агент Олег Артёмов, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал подписание нового контракта между игроком и клубом.
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Финансы

Bloomberg предрек подорожание доллара до 97 рублей

Аналитики Bloomberg спрогнозировали России подорожание доллара по отношению к рублю еще на 30% - почти до 100 рублей.
РЕН ТВ 02:55
Армия и оружие

National Interest назвал российский Су-35 угрозой для истребителей США

National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой для самолетов F-15, F-18 и F-35, которые находятся на вооружении ВВС США.
РЕН ТВ 15 марта в 06:07
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Samsung Galaxy A50 получил обновление до Android 10

Напомним, смартфон Galaxy A50 имеет экран диагональю 6,4-дюйма, процессор Exynos 9610, минимум 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, а также батарею на 4000 мАч и NFC.
Astera 03:13
Общество

Минпромторг предлагает не пускать в кафе клиентов с простудой

Предлагается не пускать в заведения посетителей с простудой.
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Общество

Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина

На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
РБК 11:54
Экономика

Фондовые рынки США закончили торги рекордным обвалом

Коронавирус нанес удар в самое сердце экономики США. Фондовые рынки накануне закончили торги рекордным обвалом.
Пятый канал 04:39
Общество

На Украине число случаев заражения коронавирусом выросло до 14

Четырнадцать случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине подтверждено лабораторными исследованиями, наибольшее число заболевших зафиксировано в Черновицкой области, сообщил центр общественного здоровья минздрава страны.
РИА Новости 15:05
Здоровье

Госдума одобрила законопроект о госрегулировании цен на лекарства

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает правительству РФ право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.
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В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

Днем ранее сообщалось, что 40-летняя пациентка с подозрением на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 сбежала из больницы в Москве, ее нашли на Оршанской улице на западе столицы и вернули в медучреждение.
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Caviar выпустила в России антимикробные iPhone 11 Pro

В серии представлены iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, корпус которых выполнен из серебра.
Astera 17:21
Общество

Количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек

Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек, инфекция охватила 26 регионов страны.
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