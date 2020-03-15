Коронавирус
РБКЭкспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса
Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 19:19, Ашберн
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Происшествия
Расстрел австралийским военным безоружного афганца попал на видео
В сети появилось видео убийства безоружного местного жителя австралийским спецназовцем в Афганстане. Кадры опубликовал телеканал ABC.
Политика
Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по Конституции
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
Космос
Atlas Obscura (США): как советские научно-популярные журналы представляли себе жизнь в открытом космосе (Atlas Obscura)
Художественных произведений о космической эпохе было великое множество, и они росли как грибы наряду с советскими научно-популярными журналами, число которых в годы холодной войны доходило до 200.
Гаджеты
Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X
Хоккей
Чемпионат мира 2020 по хоккею отменен
Общество
Минтруд предложил начислять пенсии россиянам автоматически
Министерство труда РФ предлагает ввести функцию автоматического уведомления о пенсионных накоплениях для граждан от 45 лет.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Гаджеты
Началось производство памяти Samsung eUFS 3.1
В Samsung объявили о начале массового производства новой твердотельной флэш-памяти eUFS 3.1.
Космос
Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года
По данным руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова, ожидается, что 1 октября 2021 года на Луну будет запущен первый в истории новейшей России отечественный космический аппарат "Луна-25", сообщает РИА Новости.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Хоккей
Кастерова рассказала о «тревожном спокойствии» на улицах в США
Журналистка, супруга хоккеиста клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Анна Кастерова заявила, что в Питтсбурге и Майами очень заметно влияние нового коронавируса на жизнь людей.
Происшествия
В Могилеве в сарае обнаружили клад советских времен
Несколько десятков пачек "трехрублевых советских купюр обнаружили сотрудники ЖЭУ во время субботника, когда разбирали нежилые помещения в районе улицы Строителей", - рассказала агентству начальник одного из жилищных управлений города Татьяна Коропова.
Энергетика
Нефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого
Нефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого Вдобавок к обвалу цен на рынке возник дефицит нефтетанкеров.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Политика
Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса
Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Общество
Путин попросил россиян не покупать продукты впрок
Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
Футбол
Агент Головина назвал логичным шагом продление контракта с «Монако»
Агент Олег Артёмов, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал подписание нового контракта между игроком и клубом.
Финансы
Bloomberg предрек подорожание доллара до 97 рублей
Аналитики Bloomberg спрогнозировали России подорожание доллара по отношению к рублю еще на 30% - почти до 100 рублей.
Армия и оружие
National Interest назвал российский Су-35 угрозой для истребителей США
National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой для самолетов F-15, F-18 и F-35, которые находятся на вооружении ВВС США.
Гаджеты
Samsung Galaxy A50 получил обновление до Android 10
Напомним, смартфон Galaxy A50 имеет экран диагональю 6,4-дюйма, процессор Exynos 9610, минимум 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, а также батарею на 4000 мАч и NFC.
Общество
Минпромторг предлагает не пускать в кафе клиентов с простудой
Предлагается не пускать в заведения посетителей с простудой.
Общество
Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина
На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Экономика
Фондовые рынки США закончили торги рекордным обвалом
Коронавирус нанес удар в самое сердце экономики США. Фондовые рынки накануне закончили торги рекордным обвалом.
Общество
На Украине число случаев заражения коронавирусом выросло до 14
Четырнадцать случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине подтверждено лабораторными исследованиями, наибольшее число заболевших зафиксировано в Черновицкой области, сообщил центр общественного здоровья минздрава страны.
Здоровье
Госдума одобрила законопроект о госрегулировании цен на лекарства
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает правительству РФ право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.
Происшествия
В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы
Днем ранее сообщалось, что 40-летняя пациентка с подозрением на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 сбежала из больницы в Москве, ее нашли на Оршанской улице на западе столицы и вернули в медучреждение.
Гаджеты
Caviar выпустила в России антимикробные iPhone 11 Pro
В серии представлены iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, корпус которых выполнен из серебра.
Общество
Количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек
Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек, инфекция охватила 26 регионов страны.