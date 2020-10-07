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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Экспорт нефти из России в августе упал более чем вдвое

Экспорт нефти из России в августе упал в денежном выражении в 2,2 раза по сравнению с августом прошлого года и на 8,7% по сравнению с июлем и составил $4,616 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).В источнике
С чего всё началось
Экспорт нефти из России в августе упал в денежном выражении в 2,2 раза по сравнению с августом прошлого года и на 8,7% по сравнению с июлем и составил $4,616 млрд, следует из данных
 Федеральной таможенной службы (ФТС).
Коммерсантъвчера в 08:44
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ПРАЙМ

Россия в августе увеличила импорт медикаментов на 30%

ПРАЙМвчера в 13:16
ТАСС

Доходы от экспорта нефти из России за январь - август упали на 40%

ТАССвчера в 09:40
Интерфакс

Экспорт легковых автомобилей из РФ за 8 месяцев упал на 45%

Интерфаксвчера в 07:03
Lenta.ru

Продажи российской нефти рухнули

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Коммерсантъ

Экспорт нефти из России в августе упал более чем вдвое

Коммерсантъвчера в 08:44
Вести.Ru

Экспорт нефти из России сократился с начала года почти на 10%

Вести.Ruвчера в 09:18
The DairyNews

Япония намерена сократить импорт сливочного масла на 30% в текущем финансовом году

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«Газпром» обжалует беспрецедентный штраф Польши за «Северный поток-2»

Польша наказала "Газпром" штрафом на 29 миллиардов злотых (7,6 миллиарда долларов) и штрафом на 234 миллиона злотых (61,4 миллиона долларов) других 5 компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию и далее в ЕС.
«Газпром» обжалует беспрецедентный штраф Польши за «Северный поток-2»
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В кабмин внесен проект плана по водоснабжению Крыма и Севастополя

Проект комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, где из-за засухи обмелели реки и водохранилища, готов и внесен в правительство РФ, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
РИА Новостивчера в 11:32

Минфин разместил ОФЗ на рекордные 315 млрд рублей

Минфин на аукционе в среду разместил облигации федерального займа выпуска 29013 (флоутеры с погашением в 2030 году) на рекордные 315,7 млрд рублей при спросе в объеме 316,3 млрд рублей и цене отсечения 95,2% от номинала.
Российская газетавчера в 11:48

Число пострадавших в ДТП в Дагестане выросло до 14 человек

«По уточненной информации три человека погибли и еще 14 пострадали, среди них 10 детей в результате ДТП с участием грузовых автомашин и школьного микроавтобуса у села Рыбалко, Кизлярского района», — сообщили в региональном Минздраве.
Ведомостивчера в 15:10