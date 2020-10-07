Экспорт нефти из России в августе упал более чем вдвое
Экспорт нефти из России в августе упал в денежном выражении в 2,2 раза по сравнению с августом прошлого года и на 8,7% по сравнению с июлем и составил $4,616 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).В источнике
С чего всё началось
Экспорт нефти из России в августе упал в денежном выражении в 2,2 раза по сравнению с августом прошлого года и на 8,7% по сравнению с июлем и составил $4,616 млрд, следует из данных
Федеральной таможенной службы (ФТС).
Подробнее о событии