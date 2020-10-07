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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Экспорт нефти из России в августе упал более чем вдвое

Экспорт нефти из России в августе упал в денежном выражении в 2,2 раза по сравнению с августом прошлого года и на 8,7% по сравнению с июлем и составил $4,616 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).В источнике
С чего всё началось
Экспорт нефти из России в августе упал в денежном выражении в 2,2 раза по сравнению с августом прошлого года и на 8,7% по сравнению с июлем и составил $4,616 млрд, следует из данных
 Федеральной таможенной службы (ФТС).
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Доходы от экспорта нефти из России за январь - август упали на 40%

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