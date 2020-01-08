Энергетика
ПРАЙМЭкспорт нефти из Венесуэлы в 2019 г сократился на треть на фоне санкций – агентство
Экспорт нефти из Венесуэлы на фоне введенных против страны санкций сократился в 2019 году на 32% — до 1,001 миллиона баррелей в сутки, передает агентство Рейтер со ссылкой на документы венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA и данные Refinitiv Eikon.
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Депутат Государственной думы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние праздники.
Общество
На всей территории России установилась аномально теплая погода
На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
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Армия и оружие
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Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к военному противостоянию с Ираном.
Космос
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Политика
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Политика
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"Аккаунт пресс-службы президента Сирийской Арабской Республики в Twitter не единожды за последнее время блокировался администрацией сети и был закрыт без объяснения причин во время публикации новостей о визите президента Путина в Дамаск", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Асада, появившееся в Telegram.
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Срочник, сбежавший из части в Забайкалье, сдался полиции
Солдат-срочник, сбежавший из воинской части в Забайкалье, пришел в полицию в Красноярском крае.
Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Хоккей
Ковальчук отдал голевую передачу в дебютном матче за «Монреаль»
Матч стал знаменателен для россиян, в составе «Канадиенс» дебютировал наш соотечественник Илья Ковальчук.
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Новое обновление MIUI уменьшит функциональность смартфонов Xiaomi
Новое обновление оболочки MIUI приведёт к уменьшению общей функциональности смартфонов от Xiaomi.
Общество
Число погибших в давке на похоронах Сулеймани достигло 56
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Светлана Ходченкова в трусах и сапожках станцевала на шесте
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Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
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Общество
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Швейцарская компанияНепlеу & Partners обновила свой ежегодный рейтинг привлекательности паспортов разных стран мира.
Экономика
Банки станут чаще отказывать россиянам в получении кредита
Количество отказов от банков в получении потребительского кредита начало расти еще в прошлом году.
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В 2020 году Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) может объявить о создании новой резервной валюты в противовес доллару США.
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В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Футбол
Как удивить Абрамовича и саудовского короля: владелица «Конфаэль» о сходстве шоколада и металла, таланте Бернара Арно и вкусах китайцев
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Twitter заблокировал учетную запись Центрального банка Венесуэлы
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Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
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"Да", - ответил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос, собирается ли Владимир Путин обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.