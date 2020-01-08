Экспорт нефти из Венесуэлы на фоне введенных против страны санкций сократился в 2019 году на 32% — до 1,001 миллиона баррелей в сутки, передает агентство Рейтер со ссылкой на документы венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA и данные Refinitiv Eikon.

Экспорт нефти из Венесуэлы в 2019 г сократился на треть на фоне санкций – агентство

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