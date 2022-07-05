Вскоре норвежская нефтегазовая группа Equinor заявила, что из-за забастовок приостанавливает добычу на трех месторождениях с общим объемом добычи около 89 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки, из которых 27,5 тысячи приходится на природный газ.
Текущий курс рубля остается достаточно крепким, хотя рубль за последние три сессии и потерял более 15% в стоимости, волатильность остается настолько высокой, что вероятность как роста доллара выше 70 рублей в ближайшие дни, так и новый виток роста рубля примерно одинакова, сказал РИА Новости президент ACI Russia (Национальной ассоциации российских специалистов финансового рынка) Евгений Егоров.
Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя заявление главы японского правительства Фумио Кисиды про потолок цены на российскую нефть, заявил, что Токио не получит энергоносители из России и может забыть об участии в "Сахалине-2".
Генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин, комментируя отказ Норвегии в пропуске грузов для российских поселений, предположил, что норвежские власти не продумали до конца все последствия этого шага.