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Экспорт норвежского газа может сократиться на 56 процентов из-за забастовки нефтяников

Расширение масштабов забастовки работников норвежских нефтегазовых компаний может привести к сокращению экспорта газа более чем на 50 процентов, предупредили в Norwegian Oil and Gas.
РИА Новости
О том, что рабочие нефтегазовых компаний Норвегии минувшей ночью начали забастовку с требованием увеличить зарплату, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление лидера профсоюза Lederne.
РИА Новости
Компания оценивает возможные потери в $182 млн в день.
Агентство нефтегазовой информации
Вскоре норвежская нефтегазовая группа Equinor заявила, что из-за забастовок приостанавливает добычу на трех месторождениях с общим объемом добычи около 89 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки, из которых 27,5 тысячи приходится на природный газ.
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