Вскоре норвежская нефтегазовая группа Equinor заявила, что из-за забастовок приостанавливает добычу на трех месторождениях с общим объемом добычи около 89 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки, из которых 27,5 тысячи приходится на природный газ.