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Экспорт продукции АПК из России с начала года вырос на 16%

Экспорт агропромышленной продукции из России, по данным на 1 августа 2021 года, вырос на 16% в годовом выражении и достиг $16,855 млрд, говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
ТАСС
Экспорт прочей продукции АПК возрос на 12% - до $2,315 млрд.
ТАСС
Экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 6% и составил $2,93 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 5%, до $2,231 млрд.
ТАСС
Крупнейшим покупателем российской рыбопродукции является Южная Корея (на $1,12 млрд), продукции перерабатывающей промышленности - Казахстан (на $478 млн).
Финмаркет

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