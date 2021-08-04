Экспорт агропромышленной продукции из России, по данным на 1 августа 2021 года, вырос на 16% в годовом выражении и достиг $16,855 млрд, говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
Украина ужесточает правила въезда в страну из-за COVID-19 для граждан, которые прибывают в страну из России и Индии, для них вводится обязательная самоизоляция, если они находились в этих странах последние семь дней до пересечения украинской границы.
Вахтовый автобус на базе КамАЗа, который перевозил работников одного из предприятий, столкнулся с грузовиком Hyundai в Прокопьевском районе Кемеровской области, пострадали 11 человек, сообщает ГУМВД по региону.