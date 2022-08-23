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Экспорт пшеницы из России упал на 27%

Компания "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков, оценивает экспорт пшеницы из России в июле - августе 2022 года в 5,9 млн тонн, что является минимальным показателем с 2017-2018 сельхозгода.
ТАСС
В «СовЭкон» считают, что экспорт сохраняется на низких уровнях, так как цены на пшеницу из России выше, чем от других поставщиков, в первую очередь из Евросоюза.
Коммерсантъ
В компании также считают, что российские экспортеры могут столкнуться со сложностями в поставках из-за ухудшения погодных условий в Черном море и сезонной остановки речной навигации.
Коммерсантъ
Из-за санкций в ответ на военную операцию на Украине российские экспортеры пшеницы столкнулись с проблемами при поставках пшеницы на мировой рынок.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Экспорт пшеницы из России упал на 27%
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«СовЭкон»: экспорт пшеницы в июле-августе 2022-го рухнул на 27%
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Экспорт пшеницы из России рухнул на 27%
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Экспорт российской пшеницы упал на 27%
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