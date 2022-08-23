Компания "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков, оценивает экспорт пшеницы из России в июле - августе 2022 года в 5,9 млн тонн, что является минимальным показателем с 2017-2018 сельхозгода.
"Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами", — произнес Зеленский во время пресс-конференции по итогам международного саммита "Крымская платформа".
В Севастополе простились со старшим матросом Александром Вейнбергером, радиотелефонистом-разведчиком отделения управления (командира батареи) зенитной артиллерийской батареи 22-го армейского корпуса Южного военного округа.