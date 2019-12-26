Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансЭкспорт российских сельхозтоваров может превысить в 2019 году $24 млрд

В свою очередь глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что экспорт российских сельхозтоваров может составить в 2019 г. $25 млрд при плане $24 млрд. В 2018 г. Россия поставила за рубеж сельхозтовары на $25,8 млрд, в 2017 г. - на $20,7 млрд.
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Экспорт российских сельхозтоваров может превысить в 2019 году $24 млрд

Вести.Финансвчера в 09:17

Экспорт агропродукции по итогам 2019 года может превысить 24 млрд долларов

Общественное телевидение Россиивчера в 09:11

Путин: Экспорт агропродукции по итогам года может превысить $24 млрд

РЕН ТВвчера в 06:03

Экспорт агропродукции из России достигнет $24 млрд по итогам 2019 года

Известиявчера в 06:43

Путин раскрыл планы РФ по агроэкспорту до 2024 года

SM Newsвчера в 06:24

«Выйти на $45 млрд»: Путин назвал «реализуемую задачу» по агроэкспорту

Царьградвчера в 06:11

Путин назвал объем агроэкспорта России

Rambler News Serviceвчера в 06:53
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
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Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в конце ноября 2019 года.
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Пассажирский самолет упал в Казахстане

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В Канзасе произошел взрыв на авиационном заводе, сообщили СМИ

Взрыв произошел на авиационном заводе в городе Уичита (штат Канзас, США), сообщает телеканал CNN.
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В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
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США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»

Компании-подрядчики «Северного потока-2» смогут избежать санкций США, если они прекратят работы до 20 января 2020 года.
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Представитель президента компании Inteco Management Елены Батуриной Геннадий Теребков прокомментировал уголовное дело о клевете, которое против нее возбудили в Элисте.
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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в разговоре с RT заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года.
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В Сети появились первые фото российского электромобиля «Монарх»

Первые фотографии российского электромобиля «Монарх» были опубликованы в Сети 27 декабря.
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Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
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Новак пообещал достроить «Северный поток-2»

Санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год, который 20 декабря подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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Советский Т-62 выдержал попадание американской противотанковой ракеты

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В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
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Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
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Лимузин Сталина украли на севере Москвы

На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 08:30
Экономика

ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
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Сестру Джорджа Майкла нашли мёртвой в Рождество

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Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.
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Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
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Косторная превысила мировой рекорд в короткой программе на ЧР

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Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье

Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
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Новую украинскую установку испытали водой

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Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

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В Москве мужчина получил ранения при попытке прорваться в храм с ножом

В Москве неизвестный мужчина совершил попытку прорваться на территорию храма с ножом.
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Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
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Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки

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Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко предположил невыполнение обещаний России по транзиту.
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