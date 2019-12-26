Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансЭкспорт российских сельхозтоваров может превысить в 2019 году $24 млрд

В свою очередь глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что экспорт российских сельхозтоваров может составить в 2019 г. $25 млрд при плане $24 млрд. В 2018 г. Россия поставила за рубеж сельхозтовары на $25,8 млрд, в 2017 г. - на $20,7 млрд.
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Экспорт российских сельхозтоваров может превысить в 2019 году $24 млрд

Вести.Финансвчера в 09:17

Экспорт агропродукции по итогам 2019 года может превысить 24 млрд долларов

Общественное телевидение Россиивчера в 09:11

Путин: Экспорт агропродукции по итогам года может превысить $24 млрд

РЕН ТВвчера в 06:03

Экспорт агропродукции из России достигнет $24 млрд по итогам 2019 года

Известиявчера в 06:43

Путин раскрыл планы РФ по агроэкспорту до 2024 года

SM Newsвчера в 06:24

«Выйти на $45 млрд»: Путин назвал «реализуемую задачу» по агроэкспорту

Царьградвчера в 06:11

Путин назвал объем агроэкспорта России

Rambler News Serviceвчера в 06:53
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Происшествия

Названо количество выживших в авиакатастрофе в Казахстане

Lenta.ru 00:38
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Политика

Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
REGNUM вчера в 23:54
Общество

Росстат опубликовал прогнозы по численности населения в России

Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036-го уменьшится до 142,993 миллиона, следует из среднего варианта прогноза Росстата.
РИА Новости вчера в 17:30
Единоборства

Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату

В четверг в интервью изданию Sport24 Федор Емельяненко признался, что для него брат Александр "мертв", но он молится за то, чтобы тот снова стал живым.
Российская газета 00:00
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК вчера в 06:33
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Вести.Ru вчера в 05:02
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 21:42
Армия и оружие

Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты

Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
Lenta.ru вчера в 05:06
Общество

Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп

Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
РИА Новости вчера в 19:30
Политика

В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым

Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Известия вчера в 15:05
Армия и оружие

Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка

Газета.Ru вчера в 18:40
Политика

Парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания

Парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне массовых протестов по всей стране.
ТАСС вчера в 20:34
Происшествия

Автобус Москва — Тбилиси опрокинулся в Липецкой области

В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области сообщили РБК, что, по предварительной информации, в автобусе находились 17 человек.
РБК вчера в 11:50
Происшествия

На главу района Воронежской области совершено покушение

Николай Фролов занимает должность главы Рамонского района с февраля 2018 года, ранее в течение 13 лет он возглавлял Айдаровское сельское поселение.
Коммерсантъ вчера в 04:05
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости 25 декабря в 16:54
Политика

Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»

Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Российская газета 25 декабря в 16:49
Политика

Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски

Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Коммерсантъ 00:37
Армия и оружие

Ливия официально запросила военную поддержку у Турции

Газета.Ru вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске

Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
ТВ Центр вчера в 08:27
Происшествия

Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ

В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Газета.Ru вчера в 09:59
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии

"Ливерпуль" на выезде разгромил "Лестер" в рамках 19-го тура английской футбольной премьер-лиги и продлил беспроигрышную серию в турнире в нынешнем сезоне до 18 матчей.
РИА Новости вчера в 16:56
Хоккей

Сборная России на старте молодёжного чемпионата мира проиграла Чехии

News.ru вчера в 11:47
Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru вчера в 07:00
Армия и оружие

Военные США и России вступили в схватку в сирийской Хасаке

По данным организации, причиной драки между военными РФ и США стало то, что обе стороны оказались в одном и том же районе.
ФАН вчера в 11:54
Гаджеты

Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
ToDay News Ufa вчера в 01:21
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Костенко сломала руку

Оказалось, что беременная Анастасия сломала правую руку.
Вокруг ТВ вчера в 10:43
Политика

Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год

РИА Новости вчера в 14:54
Армия и оружие

Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму

Россия увеличила инвестиции в Вооружённые силы и своё присутствие в Балтийском море.
Военное обозрение вчера в 05:38
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