Экономика
Вести.ФинансЭкспорт российских сельхозтоваров может превысить в 2019 году $24 млрд
В свою очередь глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что экспорт российских сельхозтоваров может составить в 2019 г. $25 млрд при плане $24 млрд. В 2018 г. Россия поставила за рубеж сельхозтовары на $25,8 млрд, в 2017 г. - на $20,7 млрд.
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Экспорт агропродукции по итогам 2019 года может превысить 24 млрд долларов
Общественное телевидение Россиивчера в 09:11
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Общество
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В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
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Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Политика
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Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Общество
Росстат опубликовал прогнозы по численности населения в России
Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036-го уменьшится до 142,993 миллиона, следует из среднего варианта прогноза Росстата.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату
В четверг в интервью изданию Sport24 Федор Емельяненко признался, что для него брат Александр "мертв", но он молится за то, чтобы тот снова стал живым.
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Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
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Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Армия и оружие
Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты
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Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Политика
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Армия и оружие
Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка
Политика
Парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания
Парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне массовых протестов по всей стране.
Происшествия
Автобус Москва — Тбилиси опрокинулся в Липецкой области
В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области сообщили РБК, что, по предварительной информации, в автобусе находились 17 человек.
Происшествия
На главу района Воронежской области совершено покушение
Николай Фролов занимает должность главы Рамонского района с февраля 2018 года, ранее в течение 13 лет он возглавлял Айдаровское сельское поселение.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Политика
Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»
Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Политика
Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски
Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Армия и оружие
Ливия официально запросила военную поддержку у Турции
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске
Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
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Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ
В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии
"Ливерпуль" на выезде разгромил "Лестер" в рамках 19-го тура английской футбольной премьер-лиги и продлил беспроигрышную серию в турнире в нынешнем сезоне до 18 матчей.
Хоккей
Сборная России на старте молодёжного чемпионата мира проиграла Чехии
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Армия и оружие
Военные США и России вступили в схватку в сирийской Хасаке
По данным организации, причиной драки между военными РФ и США стало то, что обе стороны оказались в одном и том же районе.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Костенко сломала руку
Оказалось, что беременная Анастасия сломала правую руку.
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Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год
Армия и оружие
Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму
Россия увеличила инвестиции в Вооружённые силы и своё присутствие в Балтийском море.