Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансЭкспорт российских сельхозтоваров может превысить в 2019 году $24 млрд

В свою очередь глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что экспорт российских сельхозтоваров может составить в 2019 г. $25 млрд при плане $24 млрд. В 2018 г. Россия поставила за рубеж сельхозтовары на $25,8 млрд, в 2017 г. - на $20,7 млрд.
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Экспорт российских сельхозтоваров может превысить в 2019 году $24 млрд

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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:07, Ашберн
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В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
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Запущенные с Плесецка спутники выведены на орбиту

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В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
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