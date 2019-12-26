Экономика
Вести.ФинансЭкспорт российских сельхозтоваров может превысить в 2019 году $24 млрд
В свою очередь глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что экспорт российских сельхозтоваров может составить в 2019 г. $25 млрд при плане $24 млрд. В 2018 г. Россия поставила за рубеж сельхозтовары на $25,8 млрд, в 2017 г. - на $20,7 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экспорт агропродукции по итогам 2019 года может превысить 24 млрд долларов
Общественное телевидение России09:11
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:07, Ашберн
Кино
Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма
Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о том, что фильм "Один дома – 2" на канадском телеканале СВС показали без эпизода с его участием.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о передающейся от собак смертельной болезни
Роспотребнадзор предупредил россиян о передающейся через собак смертельно-опасной болезни.
Происшествия
В Казахстане разбился пассажирский самолет
Армия и оружие
Ливия официально запросила у Турции военную поддержку
Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Армия и оружие
Russia Matters (США): что не дает США и России случайно развязать войну? (Russia Matters)
У некоторых других стран-членов НАТО — включая Великобританию, Германию, Францию, Италию, Норвегию, Испанию, Нидерланды, Канаду, Грецию и Португалию — заключены соглашения с Россией о предотвращении инцидентов в открытом море, аналогичные соглашению 1972 года между Москвой и Вашингтоном, а у Канады и Греции также заключены соглашения с Россией о предотвращении опасной военной деятельности.
Космос
«Юйту-2» путешествует по обратной стороне Луны
Происшествия
Дед Мороз умер на утреннике в детском саду Североморска
26 декабря во время утренника в одном из детских садов города Североморска Мурманской области произошло ЧП.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Экономика
Суд арестовал имущество сибирского ритейлера «Холидей» на 17,4 млрд
25 декабря Арбитражный суд Новосибирской области арестовал имущество и счета ООО «НСК Холди», которое несет субсидиарную ответственность с ООО «Компания Холидей», некогда владевшей крупнейшей торговой сетью Сибири, на 17,425 млрд рублей.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Политика
В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
Футбол
Правительство утвердило программу подготовки к Евро-2020 в Петербурге
Министерство спорта РФ утвердило программу подготовки к проведению в России в 2020 году чемпионата Европы по футболу.
Космос
The New York Times (США): правда, что США теряют Вселенную? (The New York Times)
США вот-вот потеряют Вселенную.
Армия и оружие
Запущенные с Плесецка спутники выведены на орбиту
Спутник военного назначения и аппараты связи «Гонец-М» вышли на расчетную орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Политика
Парламент Черногории утвердил закон о вероисповедании
В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона о вероисповедании начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Кино
Марк Хэмилл напомнил, что готов сняться в сериале «Ведьмак»
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
Политика
Минтруд РФ одной бумажкой испортил Новый год чиновникам 41 региона
Дискуссия о статусе 31 декабря, который официально считается рабочим днем, началась в России в ноябре.
Хоккей
Россия проиграла Чехии на старте молодежного чемпионата мира
Общество
Прощание с Галиной Волчек состоится в «Современнике» 29 декабря
Прощание со скончавшейся сегодня художественным руководителем «Современника» и известным театральным режиссером Галиной Волчек состоится 29 декабря в здании самого «Современника».
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда
В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда и тумана, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.
Здоровье
Чуть не утонул в ванной 2-недельный мальчик в Бердске
Младенец чудом остался жив Чуть не закончилось трагедией купание 2-недельного мальчика в Бердске.