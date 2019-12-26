Экономика
РЕН ТВПутин: Экспорт агропродукции по итогам года может превысить $24 млрд
"Агроэкспорт, включая не только сырье, но и продукцию высокого передела, по итогам года может превысить 24 млрд долларов", - сказал политик. При этом к 2024 году, по планам, показатель должен достичь отметки в 45 миллиардов долларов. Лидер РФ подчеркнул, что считает эту задачу реализуемой.
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Экспорт агропродукции по итогам 2019 года может превысить 24 млрд долларов
Общественное телевидение Россиивчера в 09:11
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