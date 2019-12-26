Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансЭкспорт российских сельхозтоваров может превысить в 2019 году $24 млрд

В свою очередь глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что экспорт российских сельхозтоваров может составить в 2019 г. $25 млрд при плане $24 млрд. В 2018 г. Россия поставила за рубеж сельхозтовары на $25,8 млрд, в 2017 г. - на $20,7 млрд.
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Экспорт российских сельхозтоваров может превысить в 2019 году $24 млрд

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Российская газета25 декабря в 21:45

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Царьградвчера в 06:11

Путин: Экспорт агропродукции по итогам года может превысить $24 млрд

РЕН ТВвчера в 06:03

Путин назвал объем агроэкспорта России

Rambler News Serviceвчера в 06:53
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