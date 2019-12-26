Экономика
Вести.ФинансЭкспорт российских сельхозтоваров может превысить в 2019 году $24 млрд
В свою очередь глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что экспорт российских сельхозтоваров может составить в 2019 г. $25 млрд при плане $24 млрд. В 2018 г. Россия поставила за рубеж сельхозтовары на $25,8 млрд, в 2017 г. - на $20,7 млрд.
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Экспорт агропродукции по итогам 2019 года может превысить 24 млрд долларов
Общественное телевидение Россиивчера в 09:11
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