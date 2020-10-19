Экспорт российского газа может заметно сократиться
Экспорт российского сырья к концу года может сократиться на 16%, а в целом для рынка голубого топлива России — на 6,4%, что больше, чем в других странах мира, следует из данных Национального рейтингового агентства.В источнике
С чего всё началось
Газ не течет за рубеж
Российский рынок газа в 2020 году сократится на 6,4%, до 691 млрд кубометров, опередив темпы сокращения глобального газового рынка (4–5%), прогнозирует Национальное рейтинговое агентство (НРА).
Коммерсантъ18:00
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