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Народные новости
Народные новости

Экспорт российского газа может заметно сократиться

Экспорт российского сырья к концу года может сократиться на 16%, а в целом для рынка голубого топлива России — на 6,4%, что больше, чем в других странах мира, следует из данных Национального рейтингового агентства.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Газ не течет за рубеж

Российский рынок газа в 2020 году сократится на 6,4%, до 691 млрд кубометров, опередив темпы сокращения глобального газового рынка (4–5%), прогнозирует Национальное рейтинговое агентство (НРА).
Коммерсантъ18:00
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Народные новости

Экспорт российского газа может заметно сократиться

Народные новости06:01
Экономика сегодня

Аналитики предсказали сокращение экспорта газа из России

Экономика сегодня05:37
Коммерсантъ

Газ не течет за рубеж

Коммерсантъ18:00
ГЛАС.RU

Россия может потерять половину выручки от экспорта газа

ГЛАС.RU04:18
ПРАЙМ

Продажам российского газа за рубеж предсказали резкое падение

ПРАЙМ03:47
Lenta.ru

Продажам российского газа за рубеж предсказали резкое падение

Lenta.ru03:26
Росбалт

В России спрогнозировали резкое падение экспорта газа

Росбалт04:43

«Жесткий контроль за доходами граждан». Каким будет цифровой рубль

"Цифровой рубль может появиться в период от полугода" Инициатива ЦБ по выпуску цифрового рубля — это логичный шаг в развитии финансовой системы России, заявил исполнительный директор РАКИБ (Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна) Александр Бражников.
«Жесткий контроль за доходами граждан». Каким будет цифровой рубль
РБК08:26

ЦБ оценил выплаты компаний по внешнему долгу в I квартале 2021 года на уровне $11,8 млрд

По данным регулятора, с учетом внутригрупповых платежей в IV квартале 2020 г. - I квартале 2021 г. сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет $23,3 млрд и $13,8 млрд соответственно.
ТАСС09:43

В Екатеринбурге опровергли данные об ограничении полетов в другие регионы

Оперативный штаб Свердловской области по профилактике коронавируса не рассматривает вопрос по ограничению полетов из Екатеринбурга в другие регионы России на фоне роста случаев заражения COVID-19, сообщил журналистам заместитель руководителя оперштаба Павел Креков.
РИА Новости09:43

СК возбудил дело на полицейского после убийства трех человек в Нижегородской области

Следователи в рамках расследования стрельбы, устроенной 18-летним молодым человеком в Нижегородской области, возбудили уголовное дело в отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних полиции, которая не увидела 1,5 года назад угрозы в поведении школьника.
ТАСС04:25

В России изменились правила оформления полиса ОСАГО

В России с 19 октября автовладельцы смогут приобрести полис ОСАГО не только на официальном сайте страховой компании, но также через маркетплейсы (финансовые платформы), позволяющие сравнить условия в разных компаниях.
RT на русском08:52