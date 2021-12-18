«Газпром» отправляет газ в Европу по ряду маршрутов и заказывает дополнительные мощности — или объемы, которые выходят за рамки постоянных контрактов,— на аукционах для поставки через Украину и в Германию по ямальскому маршруту.
Последнее время стоимость газа в Европе растет на фоне прогноза о похолодании, политических заявлений о перспективах «Северного потока-2», низкого уровня запасов в хранилищах и снижения выработки ветрогенерации.
Вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что вопрос о запуске проекта «Северный поток — 2» необходимо решать в соответствии с европейским и национальным законодательством и, по его мнению, газопровод является геополитической ошибкой.
Правильное ношение маски и отказ от похода в аптеки поможет предотвратить заражение омикрон-штаммом коронавируса, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Коллегия федерального апелляционного суда в США восстановила действие мандата президента Джо Байдена ввести обязательные вакцинацию и тестирование на заражение COVID-19 для американских частных компаний, имеющих в штате более ста человек.