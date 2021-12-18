Будьте в Плюсе

Экспорт российского газа по трубопроводу Ямал—Европа резко упал

«Газпром» отправляет газ в Европу по ряду маршрутов и заказывает дополнительные мощности — или объемы, которые выходят за рамки постоянных контрактов,— на аукционах для поставки через Украину и в Германию по ямальскому маршруту.
Коммерсантъ
Последнее время стоимость газа в Европе растет на фоне прогноза о похолодании, политических заявлений о перспективах «Северного потока-2», низкого уровня запасов в хранилищах и снижения выработки ветрогенерации.
Коммерсантъ
Тем временем немецкий регулятор в сфере энергетики заявил, что решение по «Северному потоку-2» будет принято не раньше второй половины 2022 года.
Коммерсантъ
С учетом текущих суточных темпов отбора запасов газа может не хватить до конца отопительного сезона, особенно если в Европе будет холодно.
Коммерсантъ

Интересное

США осталось безумствовать два года

Не будем буквально следовать Скотту Макконнеллу, считающему, что безумие стартовало в 2014 году и в целом закончится в 2024-м: это частности.
РИА Новости00:15

Компания VinFast анонсировала «большой дебют» в рамках выставки CES

Компания VinFast произвела фурор на автосалоне в Лос-Анджелесе с моделями VF e35 и VF e36.
Тарантас Ньюсвчера в 08:02

Байден назвал вице-президента Харрис президентом США

Президент США Джо Байден по ошибке назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис.
Известиявчера в 14:04

Ученые назвали потерю аппетита одним из симптомов омикрон-штамма

Потеря аппетита может являться одним из симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса.
ТАСС10:12

Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал «Северный поток — 2» геополитической ошибкой

Вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что вопрос о запуске проекта «Северный поток — 2» необходимо решать в соответствии с европейским и национальным законодательством и, по его мнению, газопровод является геополитической ошибкой.
RT на русском07:23

Напавшего на полицейских во время штурма Капитолия осудили на 5 лет тюрьмы

Суд приговорил жителя Флориды Роберта Палмера к пяти годам лишения свободы по делу о штурме Капитолия.
Коммерсантъ21:10

Биолог Баранова заявила, что ношение маски защитит от омикрон-штамма коронавируса

Правильное ношение маски и отказ от похода в аптеки поможет предотвратить заражение омикрон-штаммом коронавируса, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
ФАН08:44

Суд в США одобрил обязательную вакцинацию для частных компаний

Коллегия федерального апелляционного суда в США восстановила действие мандата президента Джо Байдена ввести обязательные вакцинацию и тестирование на заражение COVID-19 для американских частных компаний, имеющих в штате более ста человек.
Российская газета03:23

В США продали 41-летний экземпляр Porsche 928, который был неудачно модернизирован

Недавно в США был продан 41-летний экземпляр Porsche 928, который подвергся серьезной доработке.
Goroday.ru06:07