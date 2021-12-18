США удается так долго оставаться экономически успешной страной из-за того, что как государство, так и граждане много берут в долг, рассказал агентству "Прайм" начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.
15 декабря SEC отложила два основных предложения по размещению на бирже биткойнов, включая «фактический» биткойн-ETF от NYSE Arca, названный Bitwise Bitcoin ETP Trust, и биткойн-ETF Grayscale Bitcoin Trust.
Представитель Корпуса морской пехоты майор Джим Стенджер сообщил газете, что всего в морской пехоте США было предоставлено 1007 отводов от вакцинации по медицинским и административным причинам, а 2 836 запросов об отводе по религиозным убеждениям пока отклонены.