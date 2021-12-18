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Экспорт российского газа по трубопроводу Ямал—Европа резко упал

Поставки российского газа в Германию по трубопроводу Ямал—Европа существенного сократились на фоне приближения европейского газового рынка к пиковому зимнему спросу.
Коммерсантъ
Прокачка газа 18 ноября снизилась
 до 1,2 млн кВт·ч.
Экономика сегодня
Тем временем немецкий регулятор в сфере энергетики заявил, что решение по «Северному потоку-2» будет принято не раньше второй половины 2022 года.
Коммерсантъ
В начале декабря отбор газа из европейских подземных хранилищ достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд кубометров.
Коммерсантъ

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