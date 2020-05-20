Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЭкспорт российского газа в Турцию сократился в семь раз

В марте этого года поставки трубопроводного российского газа в Турцию составили 210 миллионов кубометров. В прошлом году за тот же период, несмотря на еще не запущенный газопровод "Турецкий поток" этот показатель составил 1,4 млрд кубометров.
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Российский газ перестал быть востребованным в Турции

Pravda.Ruвчера в 15:36

Турцию перестал интересовать российский газ

News.ruвчера в 10:39

Экспорт российского газа в Турцию сократился в семь раз

Российская газетавчера в 06:17

Российский газ в Турции перестал быть востребованным

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ФТС зафиксировала снижение экспортной цены на российский газ в январе-марте

Rambler News Serviceвчера в 04:59

«Российский газ оказался не нужен Турции»

Рамблервчера в 04:38

Турции оказался не нужен российский газ

Lenta.ruвчера в 04:02
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Общество

На Урале сотрудников склада «Красное & Белое» протестируют на COVID-19

Все 635 сотрудников склада "Абсолют" сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге отстранены от работы и будут протестированы на COVID-19 на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 19 мая в 06:16
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Общество

В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции

В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
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Общество

В мире коронавирусом заразились почти 5 млн человек

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за прошедшие сутки в мире было выявлено 113 тысяч случаев COVID-19 — это самое большое количество заболевших за один день с начала пандемии коронавируса.
REGNUM 00:06
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Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
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Общество

Уорена Баффета обманули на сотни миллионов евро с помощью фотошопа

Бывшее руководство немецкой компании Wilhelm Schulz, производящей нержавеющую сталь, подозревают в крупном мошенничестве, одной из их жертв стал легендарный американский инвестор Уоррен Баффет, сообщает Financial Standard.
РИА Новости 02:09
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Общество

За сутки 3746 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

РИАМО 02:27
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Происшествия

Замминистра авиации СССР назвал причину крушения Superjet в Шереметьево

Lenta.ru вчера в 17:12
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Авто

Финансист рассказал, как изменятся цены на автомобили в России

Аналитики рассказали, чего ждать от цен на автомобили российского рынка в ближайшем будущем.
Car.ru вчера в 13:28
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Политика

Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета

РИА Новости вчера в 16:18
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Общество

За сутки в Воронежской области коронавирус выявили у 20 человек

За прошедшие сутки в Воронежской области коронавирус диагностирован у 20 человек.
De Facto вчера в 02:21
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Футбол

Неймар со своей русской девушкой попал на обложку GQ

В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.
RT на русском вчера в 16:57
Спорт

Глава МОК допустил возможность отмены Олимпиады в Токио

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что летняя Олимпиада в Токио может не состояться, если ее не получится провести в 2021 году.
РБК 01:41
Общество

Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах

1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны с участием около 500 человек, после которых коронавирус был выявлен у 150 человек.
Известия вчера в 22:38
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Общество

Где в Кузбассе за сутки нашли новых людей с коронавирусом

На 21 мая в Кемеровской области выявили 12 человек, у которых подтвердился коронавирус.
ВашГород.ру 00:37
17
Общество

Губернатор Сахалина подал в суд заявление об отстранении мэра Охи

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подал в Охинский районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий мэра Сергея Гусева в связи с утратой доверия.
Ведомости вчера в 23:07
Здоровье

России предсказали резкий рост смертности от рака

Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
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Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском вчера в 10:24
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Общество

В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса

За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 16:22
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Наука

Описан способ восстановления нервных клеток

Российская газета 19 мая в 14:21
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Общество

На портале Госуслуги запустили сервис для оформления выплаты на детей

На портале Госуслуги запустили новый сервис для оформления выплат на детей от 3 до 7 лет.
Комсомольская правда вчера в 14:23
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Общество

Гидрометцентр: Сроки возвращения тепла в Москву сдвинулись

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что погода в первый месяц лета будет вполне благоприятной.
Российская газета вчера в 22:00
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Экономика

Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова

В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru вчера в 14:43
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Шоу-бизнес

Самойлова требует половину доходов Джигана после развода

Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
Что происходит вчера в 11:17
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Происшествия

Суперкар Mercedes устроил ДТП с тремя машинами на северо-западе Москвы

Известия вчера в 18:24
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Армия и оружие

Сенат Казахстана одобрил ответственность за стройки рядом с арсеналами

Нур-Султан, 21 мая 2020, 09:13 — REGNUM Депутаты сената Казахстана одобрили поправку в законодательство, которые вводят ответственность за строительство в зонах воинских складов и арсеналов, пишет 21 мая газета «Казахстанская правда».
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В Анапе «буйная» женщина не пустила семью без масок в подъезд

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Полина Гагарина станцевала с «Пухляшом» из клипа Little Big

Дмитрий Красилов, прозванный фанатами "Пухляшом", стал настоящей звездой после участия в клипе группы Little Big.
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Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора о рассадке пассажиров в салоне, сообщает «Коммерсантъ».
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Общество

Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса

Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 19 мая в 08:05
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Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
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