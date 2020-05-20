Энергетика
Российская газетаЭкспорт российского газа в Турцию сократился в семь раз
В марте этого года поставки трубопроводного российского газа в Турцию составили 210 миллионов кубометров. В прошлом году за тот же период, несмотря на еще не запущенный газопровод "Турецкий поток" этот показатель составил 1,4 млрд кубометров.
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ФТС зафиксировала снижение экспортной цены на российский газ в январе-марте
Rambler News Service04:59
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Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
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В Екатеринбурге идет тотальная проверка всех магазинов сети «Красное и Белое».
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Армия и оружие
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Павел Прилучный задолжал коммунальщикам и проиграл суд
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