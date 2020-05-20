В марте этого года поставки трубопроводного российского газа в Турцию составили 210 миллионов кубометров. В прошлом году за тот же период, несмотря на еще не запущенный газопровод "Турецкий поток" этот показатель составил 1,4 млрд кубометров.

Экспорт российского газа в Турцию сократился в семь раз

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