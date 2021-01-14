Как сообщают РИА Новости, Александр Новак рассказал, что из-за повышения цен на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, низкие температуры и дефицит ресурсов в зимний период, привели к возобновлению работы угольных электростанций, в результате чего резко вырос экспорт угля из России.

Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Моя Москва.онлайн Мой Брянск Sputnik Латвия Дождь МИР 24 Москва 24 Телеканал Санкт-Петербург Деловое.ТВ Дума ТВ Моя Москва.онлайн НТВ Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн Известия

Александр Новак российский политик Холодные температуры, повышение цен на газ в АТР из-за дефицита ресурсов в холодный период… привело к тому, что стали загружать угольные электростанции. Экспорт угля даже в РФ сейчас резко вырос: если было нерентабельно поставлять в Европу, то сейчас у нас возобновились поставки угля в Европу. Ведомости