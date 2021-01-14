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Вести.Ru
Вести.Ru

Экспорт российского угля вырос из-за морозов в Европе

Как сообщают РИА Новости, Александр Новак рассказал, что из-за повышения цен на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, низкие температуры и дефицит ресурсов в зимний период, привели к возобновлению работы угольных электростанций, в результате чего резко вырос экспорт угля из России.В источнике
Александр Новакроссийский политик
Холодные температуры, повышение цен на газ в АТР из-за дефицита ресурсов в холодный период… привело к тому, что стали загружать угольные электростанции. Экспорт угля даже в РФ сейчас резко вырос: если было нерентабельно поставлять в Европу, то сейчас у нас возобновились поставки угля в Европу.Ведомости
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