Экспорт российского угля вырос из-за морозов в Европе
Как сообщают РИА Новости, Александр Новак рассказал, что из-за повышения цен на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, низкие температуры и дефицит ресурсов в зимний период, привели к возобновлению работы угольных электростанций, в результате чего резко вырос экспорт угля из России.В источнике
Холодные температуры, повышение цен на газ в АТР из-за дефицита ресурсов в холодный период… привело к тому, что стали загружать угольные электростанции. Экспорт угля даже в РФ сейчас резко вырос: если было нерентабельно поставлять в Европу, то сейчас у нас возобновились поставки угля в Европу.Ведомости
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РФ на фоне холодной зимы возобновила экспорт угля в Европу: он вновь стал прибыльным - Новак
Интерфакс - Россия08:44