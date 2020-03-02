Энергетика
Евразия DailyПоставки нефти из России в Белоруссию упали на 76%
Отмечается, что за первые два месяца 2020 года поставки нефти из России в Белоруссию составили 709,14 тыс. тонн. Это на 76% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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Общество
У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус
Оперативный штаб сообщает, что у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус.
Биатлон
Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в биатлонном деле
Адвокат отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич заявил о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в уголовном деле, связанном с применением запрещенных веществ.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Политика
Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве
Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Хоккей
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Происшествия
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о планах Путина возглавить список ЕР
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент Владимир Путин может возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Спорт
Гонки Кубка мира по биатлону пройдут без зрителей из-за коронавируса
Совет безопасности Чехии принял решение о проведении этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Общество
Торговая сеть «Красный куб» закрывает свои магазины
«Красный куб» имел около 200 точек и был одной из крупнейших в России сетей магазинов подарков.
Общество
В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью
Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
Энергетика
Песков: Путин «сверил позиции» с нефтяниками перед встречей ОПЕК+
По словам пресс-секретаря российского лидера, прошедшее 1 марта совещание с главами нефтяных компаний, на котором Путин затронул тему о ситуации на глобальном энергетическом рынке, проводилось, чтобы «сверить позиции» и обменяться мнениями о влиянии коронавируса на цены на энергоносители.
Экономика
Банки в России ограничили выдачу кредитных карт
Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
Армия и оружие
Турция сбила два самолета ВВС Сирии
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова завершает карьеру
23-летняя российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.
Происшествия
У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус
У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве в Китае.
Политика
Путин почтит память погибших в Чечне псковских десантников
Здоровье
В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Общество
Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы
На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Общество
В Башкирии проверят школу, где учитель оскорблял ученицу
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Фигурное катание
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над Саракибом
Армия и оружие
По турецкому конвою ударили баллистическими ракетами ОТРК «Точка»
Турецкий конвой из 40 единиц техники был разбит баллистическими ракетами «Точка».
Происшествия
В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом
В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.