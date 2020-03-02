Энергетика

Вести.RuВести.RuЭкспорт российской нефти через порты в феврале вырос на 5%

Остальные 1,5 миллиона тонн Белоруссия закупает транзитом через Украину из Азербайджана или из Европы прибалтийские порты. На прошлой неделе "Транснефть" получила несколько заявок от российских нефтяных компаний для поставки в марте нефти на белорусские НПЗ.
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