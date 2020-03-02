Энергетика
Вести.RuЭкспорт российской нефти через порты в феврале вырос на 5%
Остальные 1,5 миллиона тонн Белоруссия закупает транзитом через Украину из Азербайджана или из Европы прибалтийские порты. На прошлой неделе "Транснефть" получила несколько заявок от российских нефтяных компаний для поставки в марте нефти на белорусские НПЗ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 19:57, Ашберн
Комментарии
Политика
В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР
США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Авто
АвтоВАЗ отзывает в России автомобили Lada Vesta, XRAY и Largus
Сообщается, что отечественная компания объявила отзыв 10 655 автомобилей, выпущенных в период с 6 сентября 2019 года по 4 февраля 2020 года.
Биатлон
Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова
Ранее адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич указал в CAS на представленные в МОК подложные документы.
Технологии
Facebook упростила приложение Messenger для платформы Apple
Новая версия появится для платформы iOS компании Apple. Об этом говорится на сайте Facebook.
Армия и оружие
В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ
По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
Кино
«Соник в кино» собрал больше $265 миллионов в мировом прокате
Уточняется, что в мировом прокате лента заработала 265 млн. долларов.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Космос
Спутник получает новую жизнь после космической дозаправки топливом
Происшествия
Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех
В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
Экономика
ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Экономика
Эксперты назвали пятерку наиболее подверженных кибератакам отраслей
Эксперты отмечают, что количество уникальных киберинцидентов растет: в отчетном квартале было зафиксировано на 12% больше кибератак, чем кварталом ранее.
Энергетика
В ЛУКОЙЛе считают, что эпоха дешевой нефти продлится до 2040 года
Нефть «никогда больше не станет дорогой, как было десять лет назад», ввиду избыточной добычи за счет сланцевой нефти в США, заявил вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини
Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА-2023 пройдет в Казани
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Происшествия
Житель Невельского района сделал сайт с порнографией и зарабатывал на нем деньги
Как уточнили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном УМВД, житель Невельского района сверстал, запустил и администрировал веб-ресурс, на котором размещал фотоснимки с сюжетами порнографического характера.
Наука
Американские ученые описали механизм перехода от порядка к хаосу
Энергетика
Цены на нефть растут более чем на 3% после падения на прошлой неделе
Мировые цены на нефть перешли к росту после падения в конце прошлой недели.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2943
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло на 31 до 2943, выздоровели более 47,2 тыс. человек.
Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2020 году из-за распространения коронавируса.
Происшествия
В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов
На перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Происшествия
Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье
Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Политика
Сторонники Нетаньяху побеждают на выборах в Израиле
Блок правоцентристских партий во главе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху уверенно лидирует на парламентских выборах и имеет реальные шансы самостоятельно сформировать правительство, свидетельствуют результаты экзит-поллов.
Футбол
Артета: «Арсенал» любит Кубок Англии
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру своей команды в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Портсмутом».
Армия и оружие
КНДР провела пуск двух неопознанных ракет в сторону Японского моря
Северная Корея провела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Происшествия
В штабе сообщили о госпитализации 13 летевших с россиянином с COVID-19
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, после выявления коронавируса у россиянина, который прилетел из Италии, были госпитализированы 24 человека, еще 85 были отправлены на карантин.