Остальные 1,5 миллиона тонн Белоруссия закупает транзитом через Украину из Азербайджана или из Европы прибалтийские порты. На прошлой неделе "Транснефть" получила несколько заявок от российских нефтяных компаний для поставки в марте нефти на белорусские НПЗ.

Экспорт российской нефти через порты в феврале вырос на 5%

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