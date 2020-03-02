Энергетика
Вести.RuЭкспорт российской нефти через порты в феврале вырос на 5%
Остальные 1,5 миллиона тонн Белоруссия закупает транзитом через Украину из Азербайджана или из Европы прибалтийские порты. На прошлой неделе "Транснефть" получила несколько заявок от российских нефтяных компаний для поставки в марте нефти на белорусские НПЗ.
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Число стран помимо Китая, где зарегистрировали случаи заражения новым типом коронавируса, достигло 64.
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Бизнесмена Израйлита перевели под домашний арест
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Курц назвал решение Турции по мигрантам атакой на ЕС
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал решение Турции открыть границы с ЕС для мигрантов атакой на Евросоюз.
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АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров
Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков.
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Строителю Приморского океанариума дали 12 лет колонии за растрату
По версии следствия, Поплавский и еще один фигурант дела, экс-гендиректор компании НПО «Мостовик» Олег Шишов, растратили при строительстве океанариума более 1,1 миллиарда рублей, а также получили еще 145 миллионов рублей в качестве коммерческого подкупа за приемку работ.
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Кремль отверг обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе
Москва решительно отвергает обвинения комиссии ООН по действиям РФ в Идлибе: она не может знать, что происходит "на земле", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Под Белгородом у воспитанников детсада в крови обнаружили токсины
Доследственную проверку по факту наличия токсинов в крови воспитанников детского сада в посёлке Майский под Белгородом начали 3 марта в региональном Следственном комитете.
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В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
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Жительница Новых Санжар, которая бросала камни в автобусы с эвакуированными согражданами из Китая, заявила, что она раскаивается только за нецензурную лексику на видео, а если бы надо было, то снова вышла бы на акцию протеста.
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Российский самолет вернулся в Москву из-за технических неполадок
Вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Болгарию российский самолет вернулся обратно из-за предупреждения датчика о технической неполадке.
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Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта
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Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.