Остальные 1,5 миллиона тонн Белоруссия закупает транзитом через Украину из Азербайджана или из Европы прибалтийские порты. На прошлой неделе "Транснефть" получила несколько заявок от российских нефтяных компаний для поставки в марте нефти на белорусские НПЗ.

Экспорт российской нефти через порты в феврале вырос на 5%

Биатлон Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях в деле российских биатлонисток.

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Экономика Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).

Общество В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Происшествия Строителю Приморского океанариума дали 12 лет колонии за растрату По версии следствия, Поплавский и еще один фигурант дела, экс-гендиректор компании НПО «Мостовик» Олег Шишов, растратили при строительстве океанариума более 1,1 миллиарда рублей, а также получили еще 145 миллионов рублей в качестве коммерческого подкупа за приемку работ.

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Политика В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.