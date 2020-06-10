Энергетика
ГородовойЭкспорт российской нефти упал в январе-апреле
Снижение экспорта нефти в стоимостном выражении в первые четыре месяца 2020 года составило 25 процентов. Согласно данным Федеральной таможенной службы, экспорт в натуральном выражении в эти месяцы снизился лишь на четыре процента, до значения около 85 млн тонн.
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с чего всё началось
Объем экспорта российской нефти в январе - апреле 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил $30,02 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.ТАССвчера в 08:25
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МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
Коммерсантъ 09 июня в 08:49
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Трамп обвинил «внутренних террористов» в захвате Сиэтла
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Суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина.
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Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии
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REGNUM 00:05
Общество
В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных превысило 500 тысяч, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
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Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
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Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Общество
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РИА Новости 03:48
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Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
Игры
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
Появилась информация о новом патче для игры The Last of Us Part II.
Актуальные Новости 09 июня в 11:04
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Зеленский предлагал Саакашвили стать советником
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Политика
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Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости вчера в 14:28
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
Здоровье
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил до 23 июня режим самоизоляции, введенный в регионе в конце марта из-за распространения коронавируса.
ТАСС 04:44
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Недавно Екатерина Андреева обнародовала в аккаунте в «Инстаграм» фотографию, сделанную как раз во время одной из совместных поездок, по которым они, по всей видимости, соскучилась на карантине.
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Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
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Протестующие в США демонтировали статую Христофора Колумба
Участники акции протеста против расизма в Вирджинии демонтировали статую Христофора Колумба в Ричмонде, затем накинули на нее горящий флаг и выбросили в озеро, сообщает Reuters.
BFM.ru вчера в 19:29
Политика
Элеонора Митрофанова покинула пост главы Россотрудничества
Ранее сама Митрофанова говорила, что ее преемником станет член думского комитета по международным делам и депутат от "Единой России" Евгений Примаков.
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Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 12 июля
Власти Красноярского края продлили режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
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Спорт
Глава ОКР назвал Александра Овечкина самым недооценённым спортсменом
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением о российском капитане и форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
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С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26