Различные танкерные компании избегают покупки и продажи российской нефти из-за сложности соблюдения санкций, однако многие крупные производители и трейдеры юридически уверены в контрактах с сырьем из РФ.
Президент США Джо Байден предупредил лидера Китая Си Цзиньпина о последствиях, которые могут возникнуть, если выяснится, что Пекин поддерживает операцию на Украине, заявил высокопоставленный представитель администрации США.
Вооруженные силы России (ВС РФ) ликвидировали 93 украинских боевиков, дезертировавших в гражданской одежде из Мариуполя, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.
Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Конвасэл», разработанную Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, следует из реестра министерства.