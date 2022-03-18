Индийские чиновники заявляли, что власти создают механизм покупки и продажи сырья в рупиях и рублях, который может облегчить торговлю после западных ограничений на международные переводы средств в Россию и из нее.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности страны в сфере валютного регулирования, сообщается в пятницу на сайте Кремля.
Компания «Смартэкосистема», входящая в состав концерна «Автоматика» ГК «Ростех» и компания «Открытая мобильная платформа», являющаяся дочерним предприятием «Ростелекома», представили защищённый смартфон AYYA T1, работающий под управлением российской ОС «Аврора».