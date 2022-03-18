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Экспорт российской нефти в Индию в марте увеличился в четыре раза

В марте Россия экспортировала в Индию 360 тыс. баррелей в сутки, что почти в 4 раза больше, чем в 2021 году.
Интерфакс
"Индия закупает уже отправленные грузы нефти из России, которые не могут найти покупателей в Европе", - сказал изданию руководитель аналитического отдела Kpler Алекс Сейлз.
Агентство нефтегазовой информации
85% потребностей Индии в нефти покрывается за счет импорта.
OilCapital.ru
Индийские чиновники заявляли, что власти создают механизм покупки и продажи сырья в рупиях и рублях, который может облегчить торговлю после западных ограничений на международные переводы средств в Россию и из нее.
Финмаркет

Подробнее о событии

Россия в четыре раза нарастила поставки нефти в Индию
Коммерсантъ08:29
Россия увеличила поставки нефти в Индию в четыре раза
Lenta.ru07:55
Financial Times: Россия нарастила экспорт нефти в Индии вчетверо, замещая продажи в Европу
Петербургский Вестник02:57
Индия нарастила импорт российской нефти в марте в четыре раза
Infinica03:57
Экспорт российской нефти в Индию вырос в четыре раза
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Экспорт российской нефти увеличился в марте по сравнению с февралем
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Экспорт российской нефти в Индию в марте увеличился в четыре раза
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