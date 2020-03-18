Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.

с чего всё началось

Как говорят аналитики, уменьшение поставок связано с исключительно одним фактором — распространением коронавируса. При этом несырьевой экспорт из России в Китай вырос за счёт увеличения поставок меди, а также растительного масла, рыбы и морепродуктов.

Экспорт российской нефти в Китай упал почти на 30%

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