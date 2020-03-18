Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваЭкспорт российской нефти в Китай упал почти на 30%

Как говорят аналитики, уменьшение поставок связано с исключительно одним фактором — распространением коронавируса. При этом несырьевой экспорт из России в Китай вырос за счёт увеличения поставок меди, а также растительного масла, рыбы и морепродуктов.
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с чего всё началось

Россия в январе продала Китаю почти на треть меньше нефти

Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
РБКвчера в 17:21

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Экспорт российской нефти в Китай упал почти на 30 процентов

Lenta.ruвчера в 22:04

Российский экспорт нефти в Китай снизился на 28% в январе

Коммерсантъ03:03

Из-за коронавируса экспорт нефти из России в Китай упал на 30%

Красная весна02:15

Россия на треть сократила экспорт нефти в Китай из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 22:53

Эхономика: Нефть льётся через край

Эхо Москвы04:28

Россия сократила экспорт нефти в Китай почти на 30%

REGNUMвчера в 20:22

Россия в январе продала Китаю почти на треть меньше нефти

РБКвчера в 17:21
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Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в убийстве десятков турецких военных

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия виновна в гибели турецких военных.
Lenta.ru 01:41
Энергетика

Нефть дорожает после падения до нового минимума

В ходе прошлой сессии стоимость нефти опустилась ниже 29 долларов. Это самое низкое значение с 2016 года.
ГЛАС.RU 02:38
Общество

За сутки коронавирус выявили в 15 регионах России

Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 02:37
Общество

Первый заразившийся коронавирусом красноярец записал видеообращение

Первый заразившийся коронавирусом житель Красноярского края призвал всех прилетевших из стран Европы туристов пройти обследование.
Вести.Ru 03:38
Происшествия

В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус

Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.
РИА Новости 04:06
Политика

Байден обошел Сандерса на праймериз во Флориде и Иллинойсе

Вероятный кандидат от Демократической партии США в президентской гонке, бывший вице-президент Джо Байден лидирует на предварительных выборах (праймериз) в штатах Флорида и Иллинойс.
РБК вчера в 21:33
Общество

В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях

Американские ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле начали тестировать вакцину против коронавируса на людях, сообщает Associated Press.
РБК 16 марта в 17:55
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Известия 03:37
Кино

Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм

В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Piter.tv вчера в 04:24
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Evo-rus.com 01:00
Происшествия

В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую

В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
Газета.Ru 04:20
Происшествия

Появилось фото второго участника убийства архитектора в Екатеринбурге

Екатеринбург Онлайн 03:42
Общество

Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных

В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Ведомости вчера в 18:20
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин подал в суд на Юлию Барановскую

Спортсмен обратился в один из судов Санкт-Петербурга с иском к Барановской. Андрей Аршавин выгоняет бывшую жену с детьми на улицу.
StarHit.ru 03:30
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 114 человек

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114 человек. Люди заразились COVID-19 в 26 российских регионах.
ТВ Центр вчера в 09:27
Происшествия

В Москве противников строительства юго-восточной хорды вызвали на допрос

«Новая газета» со ссылкой на пресс-секретаря «Открытой России» пишет, что по меньшей мере пятерых активистов обязали этим утром прийти в отдел полиции.
Эхо Москвы 01:31
Общество

Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Вести.Ru 01:35
Финансы

Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:49
Общество

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Российская газета 02:38
Наука

В МГУ рассказали о создании вакцины от коронавируса за три месяца

Московский Комсомолец 02:59
Технологии

Запущена обновленная Публичная кадастровая карта РФ

Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», в котором размещены общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.
Московский Комсомолец в Марий Эл 16 марта в 07:46
Общество

Москвичей предупредили о возвращении зимы на выходные

В ближайшие выходные, 21 и 22 марта, в Москве и Московской области ожидается резкое похолодание с понижением температуры ниже нормы.
Lenta.ru 04:32
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Собака.ru вчера в 12:18
Гаджеты

Адаптеры с нитридом галлия стремительно набирают популярность

Зарядные устройства с нитридом галлия весьма эффективны, отличаются низким уровнем тепловыделения, высокой мощностью и небольшими габаритами.
Anonsens 03:57
Политика

Конституционный суд России признал законными поправки в основной закон

Президент России инициировал внесение поправок в Конституцию во время своего послания Федеральному Собранию.
ИА Крыминформ 16 марта в 09:47
Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Авто

Hyundai представила новый седан Elantra

Модель обладает автоматическим торможением, адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга слепых зон.
RuNews24.ru 03:57
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