Коронавирус
Говорит МоскваЭкспорт российской нефти в Китай упал почти на 30%
Как говорят аналитики, уменьшение поставок связано с исключительно одним фактором — распространением коронавируса. При этом несырьевой экспорт из России в Китай вырос за счёт увеличения поставок меди, а также растительного масла, рыбы и морепродуктов.
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с чего всё началось
Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.РБКвчера в 17:21
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