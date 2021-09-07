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Экспорт российской необработанной древесины в первом полугодии вырос на 20,3 процента

Продажи российского леса за рубеж в первой половине 2021 года выросли на 20,3 процента, пишет РБК со ссылкой на данные Рослесинфорга.
Lenta.ru
Президент Владимир Путин в сентябре 2020 года поручил с 1 января 2022 года запретить вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины, заявив, что «бесконтрольному вывозу необработанной древесины нужно поставить жесткий заслон».
РБК
На экспорт приходится 6,8% от всей вырубки лесов.
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В итоге, как рассказал РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, от идеи создания госкорпорации по экспорту леса на Дальнем Востоке решили отказаться.
РБК

Подробнее о событии

Экспорт российского леса вырос на 20,3% в первой половине 2021 года
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Экспорт российской необработанной древесины в первом полугодии вырос на 20,3 процента
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