Президент Владимир Путин в сентябре 2020 года поручил с 1 января 2022 года запретить вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины, заявив, что «бесконтрольному вывозу необработанной древесины нужно поставить жесткий заслон».
Старый коричневый карлик, который играет не по правилам По данным New-Science, «Авария» находится на расстоянии около 50 световых лет от Земли и вращается со скоростью 800 000 км/ч, быстрее, чем любой другой коричневый карлик, обнаруженный на аналогичном расстоянии от Земли.
Samsung, скорее всего, анонсирует серию смартфонов Galaxy S22 в январе. — свежая утечка, которая появилась на южнокорейском сайте, предполагает, что некоторые рынки получат смартфоны на процессорах Snapdragon 898 и Exynos 2200.