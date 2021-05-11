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Экономика

Экспорт российской сельхозтехники в I квартале вырос в 2,2 раза

Экспорт российской сельхозтехники в I квартале 2021 года вырос в 2,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 3,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Росспецмаш".В источнике
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С чего всё началось

Российская сельхозтехника распахала ЕС

Экспорт российской сельхозтехники продолжает активно расти: за первый квартал отгрузки за рубеж увеличились в 2,2 раза. Среди основных направлений помимо стран бывшего СССР остается Евросоюз — экспорту туда способствует низкий курс рубля.
Коммерсантъ18:10

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Экспорт российской сельхозтехники в I квартале вырос в 2,2 раза

ТАСС05:58

Российская сельхозтехника распахала ЕС

Коммерсантъ18:10

Экспорт российской сельхозтехники вырос более чем вдвое с начала 2021 года

Экономика сегодня05:38

Европа массово скупила российские тракторы и плуги

Общественная служба новостей05:05

Европа массово скупила российские тракторы и плуги

Lenta.ru04:36

Экспорт российской сельхозтехники вырос вдвое

News.ru04:17

Поставки российского сельхозоборудования в Европу увеличились в 2021 году

ФАН05:49
Интересное

Утилизация воды в низкопористые породы вызвала землетрясения на нефтепромыслах

С помощью модели распределения напряженности в пластах ученые показали, что скопления отделяемой от скважинного флюида воды, несмотря на малую глубину утилизации, способны породить относительно глубокие сейсмические возмущения.
N+1вчера в 15:55