Экспорт российской сельхозтехники в I квартале 2021 года вырос в 2,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 3,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Росспецмаш".

С чего всё началось Российская сельхозтехника распахала ЕС Экспорт российской сельхозтехники продолжает активно расти: за первый квартал отгрузки за рубеж увеличились в 2,2 раза. Среди основных направлений помимо стран бывшего СССР остается Евросоюз — экспорту туда способствует низкий курс рубля. Коммерсантъ 18:10