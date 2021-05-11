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Экономика

Экспорт российской сельхозтехники в I квартале вырос в 2,2 раза

Экспорт российской сельхозтехники в I квартале 2021 года вырос в 2,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 3,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Росспецмаш".В источнике
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С чего всё началось

Российская сельхозтехника распахала ЕС

Экспорт российской сельхозтехники продолжает активно расти: за первый квартал отгрузки за рубеж увеличились в 2,2 раза. Среди основных направлений помимо стран бывшего СССР остается Евросоюз — экспорту туда способствует низкий курс рубля.
Коммерсантъ18:10

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Экспорт российской сельхозтехники в I квартале вырос в 2,2 раза

ТАСС05:58

Поставки российского сельхозоборудования в Европу увеличились в 2021 году

ФАН05:49

Экспорт российской сельхозтехники вырос вдвое

News.ru04:17

Европа массово скупила российские тракторы и плуги

Lenta.ru04:36

Экспорт российской сельхозтехники вырос более чем вдвое с начала 2021 года

Экономика сегодня05:38

Экспорт российской сельхозтехники вырос в 1 квартале 2021 года в 2,2 раза

АгроБизнес04:04

Российская сельхозтехника распахала ЕС

Коммерсантъ18:10
Интересное

Суд в США отказался рассматривать иск к экс-совладельцу банка «Открытие»

Верховный суд штата Нью-Йорк встал на сторону бывшего совладельца «Открытия» Вадима Беляева и не стал рассматривать поданный к нему многомиллиардный иск санированных банков «Траст» и «Открытие», следует из опубликованного судебного решения.
РБК08:41

В России вступил в силу закон об автоматическом назначении соцпомощи

В России с 11 мая вступил в силу закон о назначении и предоставлении людям мер социальной поддержки в беззаявительном порядке или по заявлению через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), напоминает «Парламентская газета».
РБК02:48

Офицер ВС Польши ответил на данные о строительстве разведцентров у границ РФ и Белоруссии

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Польше офицеры военной разведки потребовали обнаружить лиц, которые виновны в размещении в интернете секретных сведений о возведении военных баз близ российских и белорусских границ.
Evo-rus.com05:59