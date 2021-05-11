Экспорт российской сельхозтехники в I квартале 2021 года вырос в 2,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 3,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Росспецмаш".

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С чего всё началось Российская сельхозтехника распахала ЕС В штуках за первые три месяца 2021 года наиболее активно экспорт увеличивался в сегментах полноприводных сельскохозяйственных тракторов, отгрузки которых за рубеж выросли в 2,8 раза. Коммерсантъ 18:10