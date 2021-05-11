Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Экспорт российской сельхозтехники в I квартале вырос в 2,2 раза

Экспорт российской сельхозтехники в I квартале 2021 года вырос в 2,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 3,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Росспецмаш".В источнике

С чего всё началось

Российская сельхозтехника распахала ЕС

В штуках за первые три месяца 2021 года наиболее активно экспорт увеличивался в сегментах полноприводных сельскохозяйственных тракторов, отгрузки которых за рубеж выросли в 2,8 раза.
Коммерсантъ18:10

Подробнее о событии

Экспорт российской сельхозтехники в I квартале вырос в 2,2 раза

ТАСС05:58

Экспорт российской сельхозтехники вырос в 1 квартале 2021 года в 2,2 раза

АгроБизнес04:04

Экспорт российской сельхозтехники вырос более чем вдвое с начала 2021 года

Экономика сегодня05:38

Европа массово скупила российские тракторы и плуги

Lenta.ru04:36

Экспорт российской сельхозтехники вырос вдвое

News.ru04:17

Поставки российского сельхозоборудования в Европу увеличились в 2021 году

ФАН05:49

Российская сельхозтехника распахала ЕС

Коммерсантъ18:10
Интересное

Су-30 перехватил над Черным морем три французских военных самолета

Российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем у российских границ два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота России, входящем в пресс-службу Южного военного округа.
РИА Новости06:26

Путин заслушал доклад Мурашко о помощи пострадавшим при стрельбе в Казани

Президент России Владимир Путин заслушал доклад главы Минздрава Михаила Мурашко о мерах по оказанию помощи пострадавшим в Казани, где во вторник, 11 мая, произошла стрельба в школе, жертвами инцидента стали 9 человек.
Известия11:55