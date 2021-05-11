Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Экспорт российской сельхозтехники в I квартале вырос в 2,2 раза

Экспорт российской сельхозтехники в I квартале 2021 года вырос в 2,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 3,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Росспецмаш".В источнике

С чего всё началось

Российская сельхозтехника распахала ЕС

Экспорт российской сельхозтехники продолжает активно расти: за первый квартал отгрузки за рубеж увеличились в 2,2 раза. Среди основных направлений помимо стран бывшего СССР остается Евросоюз — экспорту туда способствует низкий курс рубля.
Коммерсантъ18:10

Подробнее о событии

Экспорт тракторов из России вырос в 2,2 раза

Компания07:51

Экспорт российской сельхозтехники в I квартале вырос в 2,2 раза

ТАСС05:58

Экспорт российской сельхозтехники вырос более чем вдвое с начала 2021 года

Экономика сегодня05:38

Поставки российского сельхозоборудования в Европу увеличились в 2021 году

ФАН05:49

Европа массово скупила российские тракторы и плуги

Lenta.ru04:36

Экспорт российской сельхозтехники вырос вдвое

News.ru04:17

Российская сельхозтехника распахала ЕС

Коммерсантъ18:10
Интересное

Израильское командование: Количество выпущенных по Израилю ракет исчисляется сотнями

Представитель военного крыла этой палестинской организации в Газе заявил, что ракеты ХАМАС были выпущены по Израилю в ответ на «преступления и агрессию против священного города» Иерусалима, а также репрессии против арабского населения иерусалимского района Шейх Джарах и мечети Аль-Акса.
Военное обозрение03:50

Член совета директоров «Локомотива» Филатов удивлен невызову Гилерме в сборную на Евро

Член совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Валерий Филатов удивлен отсутствию вратаря команды Маринато Гилерме в расширенном составе сборной России на чемпионат Европы.
ТАСС Спорт08:27

Хинштейн заявил об отсутствии охраны в казанской школе, где произошла стрельба

В казанской школе, где произошла стрельба с погибшими, не было охраны, заявил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Парламентская газета05:54

Игорь Осинькин: «Регламент обязан поощрять к развитию, а не ставить вопрос так, что вот сейчас нет стадиона — и давайте зажжем команде красный свет»

«Нижний Новгород», «Балтика» и «Торпедо», которое может найти стадион в Москве. У «Алании» же в своем регионе второго нет.
Матч ТВ08:51