Коронавирус
РБКЭкспорт российской военной техники снизился на фоне пандемии
Россия традиционно занимает на нем второе место, уступая лишь США. В апреле министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что, несмотря на логистические ограничения, связанные с пандемией COVID-19, Россия находит решения, как продолжить экспорт вооружений и военной техники за рубеж.
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Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 09:07, Ашберн
Происшествия
Пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым скончался
Российская газета 01:27
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих
Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
Космос
Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней
Международная команда ученых зафиксировала второй в истории наблюдений случай цикличной передачи мощных коротких радиосигналов из космоса, которые повторяются с периодичностью в 157 дней.
Российская газета вчера в 09:04
Теннис
Светлана Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей
Metaratings вчера в 05:40
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Музыка
Рэпер Моргенштерн выложил скандальный трек «Кадиллак»
Bash.News вчера в 17:06
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение к сексу спортсменки
Напомним, ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big
Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН вчера в 19:46
Общество
Путин поручил увеличить размер пособия по безработице
Президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации на рынке труда поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице, сообщается на официальном сайте Кремля.
Известия вчера в 21:55
Происшествия
Полиция нашла похищенные у инкассаторов деньги
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в различных районах города Красноярска сотрудниками ГУ МВД России по краю совместно с коллегами из МУ МВД России «Красноярское» в ходе обысков найдены денежные средства в сумме более двух миллионов рублей, похищенные у инкассаторов.
Городские новости. Красноярск 06:59
Политика
Прокуратура Нидерландов изучила четыре возможные версии крушения MH17
В ходе расследования крушения пассажирского Boeing в Донбассе в 2014 году прокуратура Нидерландов рассмотрела четыре возможные версии произошедшего, сообщил в Twitter журналист австралийского новостного агентства Australian Associated Press Марти Силк со ссылкой на заявление прокурора Деди Вуи-а-Цой.
Forbes вчера в 16:46
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Экономика
Тинькофф запустил первый в РФ банковский сервис микроинвестирования
Тинькофф запустил первый в России банковский сервис микроинвестирования — Инвесткопилку, которая позволит копить и инвестировать одновременно.
Газета.Ru 05:00
Шоу-бизнес
Племянница Софии Ротару сыграла свадьбу
Изначально племянница эстрадной звезды, которая, кстати, тоже является профессиональной артисткой, планировала устроить полноценную пышную свадьбу, но реализовать задумку в текущих условиях крайне тяжело - практически невозможно.
Bimru.ru 03:47
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу
Актриса Юлия Михалкова назвала ключевую причину ухода из шоу "Уральские пельмени".
РИА Новости 07:24
Общество
Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье
До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
Политика
Зеленский призвал не провоцировать украинцев вопросами о Бандере
Отвечая на вопрос «Украинской правды», считает ли он Бандеру героем, Зеленский сказал, что все люди, защищавшие независимость Украины, являются ее героями.
Lenta.ru 03:19
Происшествия
Уроженец Севастополя осужден на десять лет за шпионаж
Севастопольский городской суд приговорил уроженца города к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 04:41
Гаджеты
В России появился в продаже недорогой смартфон Oppo A52
Компания Oppo объявила о старте продаж недорого смартфона Oppo A52 в России.
Деловое.ТВ 07:11
Футбол
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира, сообщает Газета.ру.
Общественное телевидение России вчера в 09:51
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
Известия вчера в 07:19
Игры
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Японская компания Sony через свой аккаунт в Twitter объявила, что презентация игр для новой консоли PlayStation 5 состоится 11 июня 2020 года в 23:00 по мск.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
Вести.Ru 06:43
Общество
Мэр назвал Бергамо самым пострадавшим от коронавируса городом
Итальянский Бергамо в пропорциональном отношении является наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции COVID-19 городом в мире.
RT на русском 08:32
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Происшествия
В семье погибшего в ДТП с Ефремовым произошла еще одна трагедия
В родном селе Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с актером Ефремовым, рассказали еще об одной трагедии в этой семье.
РЕН ТВ 07:09
Происшествия
Чемпион мира по хоккею Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне
Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что сотрудники полиции проводят обыск в его доме и автосалоне, который ему принадлежит.
Газета.Ru 07:56
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета вчера в 06:24