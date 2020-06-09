Коронавирус
Деловое.ТВЭкспорт российской военной техники сократился на фоне пандемии
На фоне пандемии коронавируса в России снизился экспорт военной техники. Об этом сообщает РБК со ссылкой на базу данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 11:06, Ашберн
Происшествия
Михаила Ефремова увезли на допрос
Говорит Москва 09:25
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Происшествия
Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Общество
Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Происшествия
В Подмосковье задержали вора в законе, известного как Вася Бандит
Следователи возбудили уголовное в отношении подмосковного вора в законе, известного как Вася Бандит, занимающего высшее положение в преступной иерархии 27 лет.
ТАСС 04:06
Политика
В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю
Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента.
ТАСС 06:06
Политика
Умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза
Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза, находившийся у власти с 2005 года, умер.
ТАСС 10:53
Армия и оружие
Минобороны приобрело три полка С-400 и четыре комплекта С-350
Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны договорились о поставке трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь".
Газета.Ru 05:42
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Путешествия
Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля
«Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране — безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожностей», — приводит ТАСС слова Догузовой.
RT на русском 07:25
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Финансы
Отток капитала из России с начала 2020 года вырос на 18,8%
Москва, 9 июня 2020, 16:22 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором за период с января по май 2020 года составил $33,5 млрд, увеличившись на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 09:22
Авто
Из-за проблем с мотором выпуск Genesis GV80 временно приостановлен
Фото: Genesis Сегодня представители бреда Genesis сообщили о том, что вынуждены временно заморозить сборку новых автомобилей GV80.
Daily-Motor.Ru вчера в 13:12
Происшествия
Суд оштрафовал жителя Благовещенска за защитную маску на подбородке
Житель Благовещенска заплатит пять тысяч рублей штрафа за неправильное использование защитной маски при посещении магазина: средство индивидуальной защиты мужчина надел так, что оно не закрывало лицо, сообщает Благовещенский городской суд.
РИА Новости 09:32
Происшествия
Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
Происшествия
Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП
Михаил Ефремов тяжело переживал смерть матери и своей коллеги Галины Волчек, рассказала жена артиста Софья Кругликова.
РИА Новости 08:55
Киберспорт
На мероприятии PC Gaming Show покажут более 50 игр
К участию заявлены почти три десятка студий, которые обещают показать более пятидесяти игр, в числе которых ремейк Mafia, MMORPG New World, симулятор хирурга Surgeon Simulator 2, дьяблоид Torchlight III и другие.
Srnsk вчера в 14:24
Политика
Северная Корея разрывает связь с Южной Кореей
Expert.ru 07:07
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM 09:39
Футбол
Глава РФС ответил на критику Федуна
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Общество
Россиянин отказался везти на такси темнокожего пассажира со словами «я расист»
Lenta.ru 08:06
Общество
Северодвинцы с COVID-19 не соблюдают режим самоизоляции — штаб
Северодвинск, Архангельская область, 8 июня 2020, 15:44 — REGNUM В Северодвинске, где сконцентрирована практически половина от общего числа заболевших по Архангельской области, прошли проверки соблюдения режима самоизоляции бессимптомными и «легкими» больными, находящимися на лечении в домашних условиях.
REGNUM вчера в 08:44
Здоровье
Роспотребнадзор о снятии режима ограничений: «Вопрос прорабатывается»
Журналисты поинтересовались, планирует ли ведомство Матвеевой давать рекомендации по продлению режима самоизоляции после 10 июня, когда истекает срок действующих ограничений.
Четвертая Власть вчера в 05:27
Общество
Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»
Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
Общество
С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска
Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 07:28
Общество
ФТС объяснила задержки сроков доставки посылок
Как объясняли логистические игроки, новые правила привели к увеличению сроков обработки посылок на таможне, так как приказ № 112 устанавливает ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов, а также из-за некорректного информационного обмена данными информационной системы ФТС с информационной базой МВД.
РБК 09:49