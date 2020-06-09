На фоне пандемии коронавируса в России снизился экспорт военной техники. Об этом сообщает РБК со ссылкой на базу данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Происшествия Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram. 132

Политика В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента. 172

Путешествия Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля «Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране — безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожностей», — приводит ТАСС слова Догузовой. 101

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 360

Происшествия В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. 92

Финансы Отток капитала из России с начала 2020 года вырос на 18,8% Москва, 9 июня 2020, 16:22 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором за период с января по май 2020 года составил $33,5 млрд, увеличившись на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 1

Авто Из-за проблем с мотором выпуск Genesis GV80 временно приостановлен Фото: Genesis Сегодня представители бреда Genesis сообщили о том, что вынуждены временно заморозить сборку новых автомобилей GV80.

Происшествия Суд оштрафовал жителя Благовещенска за защитную маску на подбородке Житель Благовещенска заплатит пять тысяч рублей штрафа за неправильное использование защитной маски при посещении магазина: средство индивидуальной защиты мужчина надел так, что оно не закрывало лицо, сообщает Благовещенский городской суд. 3

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Киберспорт На мероприятии PC Gaming Show покажут более 50 игр К участию заявлены почти три десятка студий, которые обещают показать более пятидесяти игр, в числе которых ремейк Mafia, MMORPG New World, симулятор хирурга Surgeon Simulator 2, дьяблоид Torchlight III и другие.

Происшествия В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике. 110

Футбол Глава РФС ответил на критику Федуна Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".

Общество Северодвинцы с COVID-19 не соблюдают режим самоизоляции — штаб Северодвинск, Архангельская область, 8 июня 2020, 15:44 — REGNUM В Северодвинске, где сконцентрирована практически половина от общего числа заболевших по Архангельской области, прошли проверки соблюдения режима самоизоляции бессимптомными и «легкими» больными, находящимися на лечении в домашних условиях. 98

Здоровье Роспотребнадзор о снятии режима ограничений: «Вопрос прорабатывается» Журналисты поинтересовались, планирует ли ведомство Матвеевой давать рекомендации по продлению режима самоизоляции после 10 июня, когда истекает срок действующих ограничений. 24

Общество С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.