Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВЭкспорт российской военной техники сократился на фоне пандемии

На фоне пандемии коронавируса в России снизился экспорт военной техники. Об этом сообщает РБК со ссылкой на базу данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
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Экспорт российской военной техники сократился на фоне пандемии

Деловое.ТВ08:44

Из-за пандемии резко сократился экспорт российских вооружений

Росбалт07:40

Экспорт российской военной техники снизился на фоне пандемии

РБК06:52
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Происшествия

Михаила Ефремова увезли на допрос

Говорит Москва 09:25
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Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
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Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
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Общество

Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
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Происшествия

В Подмосковье задержали вора в законе, известного как Вася Бандит

Следователи возбудили уголовное в отношении подмосковного вора в законе, известного как Вася Бандит, занимающего высшее положение в преступной иерархии 27 лет.
ТАСС 04:06
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Политика

В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю

Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента.
ТАСС 06:06
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Политика

Умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза

Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза, находившийся у власти с 2005 года, умер.
ТАСС 10:53
1
Армия и оружие

Минобороны приобрело три полка С-400 и четыре комплекта С-350

Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны договорились о поставке трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь".
Газета.Ru 05:42
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Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
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Путешествия

Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля

«Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране — безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожностей», — приводит ТАСС слова Догузовой.
RT на русском 07:25
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Политика

Украина не предоставила данные с первичных радаров по делу MH-17

Газета.Ru 09:32
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 10:28
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Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
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Финансы

Отток капитала из России с начала 2020 года вырос на 18,8%

Москва, 9 июня 2020, 16:22 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором за период с января по май 2020 года составил $33,5 млрд, увеличившись на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 09:22
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Авто

Из-за проблем с мотором выпуск Genesis GV80 временно приостановлен

Фото: Genesis Сегодня представители бреда Genesis сообщили о том, что вынуждены временно заморозить сборку новых автомобилей GV80.
Daily-Motor.Ru вчера в 13:12
Происшествия

Суд оштрафовал жителя Благовещенска за защитную маску на подбородке

Житель Благовещенска заплатит пять тысяч рублей штрафа за неправильное использование защитной маски при посещении магазина: средство индивидуальной защиты мужчина надел так, что оно не закрывало лицо, сообщает Благовещенский городской суд.
РИА Новости 09:32
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Происшествия

Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
Происшествия

Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП

Михаил Ефремов тяжело переживал смерть матери и своей коллеги Галины Волчек, рассказала жена артиста Софья Кругликова.
РИА Новости 08:55
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Киберспорт

На мероприятии PC Gaming Show покажут более 50 игр

К участию заявлены почти три десятка студий, которые обещают показать более пятидесяти игр, в числе которых ремейк Mafia, MMORPG New World, симулятор хирурга Surgeon Simulator 2, дьяблоид Torchlight III и другие.
Srnsk вчера в 14:24
Политика

Северная Корея разрывает связь с Южной Кореей

Expert.ru 07:07
43
Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM 09:39
110
Футбол

Глава РФС ответил на критику Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Происшествия

Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

REGNUM 06:19
44
Общество

Россиянин отказался везти на такси темнокожего пассажира со словами «я расист»

Lenta.ru 08:06
29
Общество

Северодвинцы с COVID-19 не соблюдают режим самоизоляции — штаб

Северодвинск, Архангельская область, 8 июня 2020, 15:44 — REGNUM В Северодвинске, где сконцентрирована практически половина от общего числа заболевших по Архангельской области, прошли проверки соблюдения режима самоизоляции бессимптомными и «легкими» больными, находящимися на лечении в домашних условиях.
REGNUM вчера в 08:44
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Здоровье

Роспотребнадзор о снятии режима ограничений: «Вопрос прорабатывается»

Журналисты поинтересовались, планирует ли ведомство Матвеевой давать рекомендации по продлению режима самоизоляции после 10 июня, когда истекает срок действующих ограничений.
Четвертая Власть вчера в 05:27
24
Общество

Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»

Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
73
Общество

С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 07:28
Общество

ФТС объяснила задержки сроков доставки посылок

Как объясняли логистические игроки, новые правила привели к увеличению сроков обработки посылок на таможне, так как приказ № 112 устанавливает ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов, а также из-за некорректного информационного обмена данными информационной системы ФТС с информационной базой МВД.
РБК 09:49
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