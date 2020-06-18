Энергетика

Газета.RuГазета.RuЭкспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум

В июне текущего года поставки энергоносителей упали в 10 раз по сравнению с апрелем и достигли 133 тыс. баррелей в сутки. Если эта тенденция продолжится, то объемы экспорта в США обновят 35-летний минимум.
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Саудовская Аравия сделала на рынке нефти большую ошибку

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Саудовская Аравия отвернулась от США

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Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
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Стюард ударил по лицу журналиста перед матчем «Локомотив» – «Оренбург»

Перед матчем 23-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Оренбургом» произошел неприятный эпизод.
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Инженерам из Японии Си Янгу и Эйджиро Мияко удалось разработать технологию, благодаря которой растения опыляются мыльными пузырями.
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Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

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Украинские военные заявили, что их позиции в Донбассе подверглись обстрелу.
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Происшествия

Под Житомиром один человек погиб и восемь пострадали при конфликте

В Житомирской области Украины местный житель в ходе конфликта ранил ножом девять человек, один из них скончался в больнице.
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Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Ливии, подчеркнув отсутствие военного решения и безальтернативность прекращения боевых действий, говорится в комментарии МИД РФ по итогам телефонного разговора.
РИА Новости 10:32
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Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
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Наука

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Футбол

СМИ сообщили о желании Гончаренко уйти из ЦСКА

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РФС и РПЛ выступили с заявлением после случаев с «Ростовом» и «Динамо»

Речи об остановке сезона после случаев выявления коронавируса в московском "Динамо" и "Ростове" не идет, клубы могут доиграть текущий сезон, говорится в совместном заявлении Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Киеве взорвался газ в жилом доме, двое погибли

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Путин объяснил, почему публично не отчитывает подчиненных

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Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет

Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
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Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
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В Норильске полиция пресекла массовую драку

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