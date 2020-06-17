Энергетика
Газета.RuЭкспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум
В июне текущего года поставки энергоносителей упали в 10 раз по сравнению с апрелем и достигли 133 тыс. баррелей в сутки. Если эта тенденция продолжится, то объемы экспорта в США обновят 35-летний минимум.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Экспорт саудовской нефти в США может рухнуть до 35-летнего минимума
Центр энергетической экспертизы03:25
Экспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум — эксперты
ИА Красная Весна16 июня в 15:48
Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США может упасть до минимума за 35 лет
Московский Комсомолец16 июня в 23:17
Поставки саудовской нефти в США в этом месяце могут достигнуть минимальных за 35 лет значений
Эхо Москвы16 июня в 19:07
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:22, Ашберн
Происшествия
В Крыму задержали украинца при попытке незаконно попасть в Россию
Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, пытавшегося проникнуть в РФ, переправившись через залив Сиваш.
ТАСС 01:52
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
В захваченный казаками монастырь прибыли правоохранители
Компания 17 июня в 05:21
Общество
За сутки в Югре выявили 259 носителей коронавируса
Ханты-Мансийск, 19 июня 2020, 10:48 — REGNUM В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 259 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 03:48
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Экономика
Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС
Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру вчера в 08:17
Общество
В Чувашии создали комиссию для похорон Игнатьева
Власти Чувашии создали правительственную комиссию для организации похорон экс-руководителя республики Михаила Игнатьева.
РБК 03:57
Кино
«Роскино» представит российскую киноиндустрию на Каннском кинорынке
Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова подчеркнула, что Каннский кинорынок Marche du Film остается ключевым для российских компаний.
REGNUM вчера в 06:30
Армия и оружие
Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США
Российские ВВС поднимали в воздух истребители на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем.
Вести.Ru 03:26
Общество
Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
Как пишет China Economic Net со ссылкой на газету Beijing Daily, опубликован геном коронавируса, обнаруженного во время вспышке на рынке, (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном, найденный в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03).
Известия 01:47
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Общество
Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа
На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
RuNews24.ru 00:42
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Футбол
Карпин: не знаю, кто будет играть с «Сочи»
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин заявил РИА Новости, что он не знает, кто будет играть в его команде в предстоящем гостевом матче чемпионата России с "Сочи".
РИА Новости 04:05
Общество
В России за сутки выявили 7972 новых случая коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксировано 7972 новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 569 063, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Rambler News Service 03:33
Экономика
Земля, которую продал Алексей Шапошников, подорожала в 80 раз с момента покупки
Партнёр Содружества земельных юристов Юлия Бузанова рассказала журналистам, что для того, чтобы начать на промзоне жилую застройку, необходимо перевести участки в новый статус и снять обременение, наложенное при покупке земли по льготной стоимости.
Sota.vision 03:33
Политика
Путин заявил о негативном отношении к словам Зеленского об СССР
Заявление президента Украины Владимира Зеленского, поставившего СССР в один ряд с фашистской Германией, негативно скажется на российско-украинских отношениях.
РБК вчера в 18:48
Шоу-бизнес
Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей
Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
WomanHit.ru 17 июня в 11:52
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 03:48
Общество
Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции
Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%.
Ведомости 02:52
Шоу-бизнес
Заседание по делу о разводе Телегина и Пелагеи пройдет 26 июня
Заседание по бракоразводному процессу о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей между форвардом московского ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей пройдет 26 июня, сообщила пресс‑служба Никулинского суда.
РИА Новости вчера в 03:45
Экономика
В России обсуждается вопрос введения налога для богатых
В сообщении, со ссылкой на слова федерального чиновника и источника в Госдуме, говорится, что вопрос о введении налога для богатых в России снова подняли на фоне последствий пандемии коронавируса.
RuNews24.ru 17 июня в 12:34
Политика
США ввели санкции против Асада и его жены
США ввели санкции против режима президента Сирии Башара Асада в рамках «Закона Цезаря», сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
Коммерсантъ 17 июня в 09:16
Общество
Кемерово лидирует по количеству новых заразившихся коронавирусом
Оперштаб Кузбасса по коронавирусу опубликовал суточную сводку заболеваемости COVID-19 в регионе.
Город новостей 00:34
Политика
Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам
Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
Общество
В Турции Владимира Зеленского «женили» на Вере Брежневой
Сообщая о болезни Елены Зеленской, турецкие корреспонденты опубликовали в Интернете и в печатной версии газеты фотографии Владимира Зеленского с женой и детьми, вот только жена и дети политика оказались ненастоящими.
Bimru.ru 03:04
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54