Энергетика
Газета.RuЭкспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум
В июне текущего года поставки энергоносителей упали в 10 раз по сравнению с апрелем и достигли 133 тыс. баррелей в сутки. Если эта тенденция продолжится, то объемы экспорта в США обновят 35-летний минимум.
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Экспорт саудовской нефти в США может рухнуть до 35-летнего минимума
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Поставки саудовской нефти в США в этом месяце могут достигнуть минимальных за 35 лет значений
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