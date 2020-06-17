В июне текущего года поставки энергоносителей упали в 10 раз по сравнению с апрелем и достигли 133 тыс. баррелей в сутки. Если эта тенденция продолжится, то объемы экспорта в США обновят 35-летний минимум.

Экспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум

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