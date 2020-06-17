Энергетика
Газета.RuЭкспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум
В июне текущего года поставки энергоносителей упали в 10 раз по сравнению с апрелем и достигли 133 тыс. баррелей в сутки. Если эта тенденция продолжится, то объемы экспорта в США обновят 35-летний минимум.
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Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США может упасть до минимума за 35 лет
Московский Комсомолец16 июня в 23:17
Поставки саудовской нефти в США в этом месяце могут достигнуть минимальных за 35 лет значений
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Экспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум — эксперты
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