Энергетика
Газета.RuЭкспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум
В июне текущего года поставки энергоносителей упали в 10 раз по сравнению с апрелем и достигли 133 тыс. баррелей в сутки. Если эта тенденция продолжится, то объемы экспорта в США обновят 35-летний минимум.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Поставки саудовской нефти в США в этом месяце могут достигнуть минимальных за 35 лет значений
Эхо Москвы16 июня в 19:07
Экспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум — эксперты
ИА Красная Весна16 июня в 15:48
Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США может упасть до минимума за 35 лет
Московский Комсомолец16 июня в 23:17
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru 11:26
Музыка
Онлайн-концерт южнокорейской группы BTS стал крупнейшим в мире
Концерт южнокорейской группы BTS «Bang bang con: the live», который прошел в онлайн-формате, собрал около 756 тысяч зрителей.
Культуромания 02:59
Политика
Володин: Преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что преемник президента РФ Владимира Путина будет опираться на тот фундамент, который заложил нынешний глава государства.
Российская газета 08:59
Армия и оружие
Летающая бритва: обломки секретных ракет с лезвиями показали на видео
Портал The Drive проанализировал видео обломков трех ракет AGM-114R9X с выдвигающимися лезвиями, опубликованное в Twitter.
Российская газета 04:12
Общество
Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда
Заслуженная артистка России Галина Дашевская погибла под колесами поезда, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 10:35
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Общество
Власти Пекина взяли под контроль вспышку коронавируса
"Эпидемия в Пекине взята под контроль", - приводит его слова британское издание The Guardian.
Интерфакс 09:15
Наука
Специалисты научили растения вырабатывать энергию
Удалось установить, что растения могут вырабатывать энергию в течение целого дня.
Evo-rus.com 16 июня в 03:42
Общество
«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»
Украинский «Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», сообщила советник главы правления компании Елена Зеркаль.
RT на русском 09:10
Общество
Главред «Дождя» объяснил проведение опроса журналиста полицейскими
Сотрудники полиции ночью взяли показания у корреспондента телеканала "Дождь" Антона Баева в машине рядом с редакцией, причиной стал материал о раздаче сим-карт для голосования по поправкам в конституцию, правоохранители лишь проверяли поступившую им информацию о нарушении законодательства, сообщил РИА Новости главный редактор вещателя Тихон Дзядко.
РИА Новости 04:56
Общество
Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико
В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Газета.Ru 10:26
Экономика
Медведев рассказал о влиянии трех «экономических шоков» на Россию
Россия в 2020 году испытала воздействие сразу трех экономических шоков: снижение цен на нефть, сокращение экспорта и внутренние ограничения.
Газета.Ru вчера в 01:37
Политика
Порошенко избежал ареста в суде
Как пояснил судья, перенос связано с изменением ходатайства генеральной прокуратуры о виде меры пресечения — ранее ведомство требовало ареста бывшего главы страны, а сейчас просила суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства.
REGNUM 10:23
Общество
Греция назвала дату возобновления выдачи виз российским туристам
Визовый центр Греции в Москве возобновляет свою работу с 29 июня, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Газета.Ru 10:44
Игры
DiRT 5 получила дату релиза
News.ru 09:41
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как распознать плохого врача
Мясников добавил, что хороший врач не станет прописывать беременной женщине поливитамины, не проинформировав ее о том, что в больших дозах витамин А представляет опасность для малыша.
Evo-rus.com 09:26
Общество
ФСБ: сотрудников не было в Среднеуральском монастыре
Вести.Ru вчера в 11:21
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
Игры
Создатель Battlefield и NFS выпустил правила поведения для игроков
Создатель серий игр Battlefield и NFS — Electronic Arts — выпустил правила поведения для игроков. За их нарушения предусмотрены наказания.
Ferra 09:35
Происшествия
Возбуждено дело по факту стрельбы в жилом доме на севере Москвы
После стрельбы в жилом доме на севере Москвы, где 18 июня погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет.
RT на русском 09:40
Происшествия
Петербуржцу присудили 750 тысяч рублей за уголовное преследование
11 месяцев Цакунов ожидал приговора в СИЗО, после чего ему назначили штраф в 100 тысяч рублей.
Sota.vision 06:49
Общество
Голикова: Второй волны коронавируса может не быть
Наступления второй волны распространения коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
Российская газета 11:15
Общество
Глава СПЧ объяснил слова о чипировании людей: уже происходит
Глава СПЧ Валерий Фадеев в эфире одной из радиостанций порассуждал о чипировании и связанных с этим опасностях.
Московский Комсомолец вчера в 08:36
Шоу-бизнес
Тина Канделаки жестко отреагировала на оскорбления со стороны Собчак
Телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки вновь обменялись публичными оскорблениями.
Газета.Ru 08:27
Общество
У Назарбаева обнаружили коронавирус
RT на русском 03:06
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49