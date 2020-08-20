Основным импортером российской сельхозпродукции является Китай. Экспорт АПК в эту страну из России в январе - июне в денежном выражении вырос на 35% и составил $1,9 млрд. Российский экспорт АПК в Турцию в первом полугодии 2020 года увеличился на 42%, до $1,5 млрд.

с чего всё началось

Экспорт продукции агропромышленного комплекса России в первом полугодии 2020 года увеличился на 18% год к году и превысил $13 млрд. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос на 18%

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