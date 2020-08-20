Экономика
ТАССЭкспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос на 18%
Экспорт продукции агропромышленного комплекса России в первом полугодии 2020 года увеличился на 18% год к году и превысил $13 млрд. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
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Основным импортером российской сельхозпродукции является Китай. Экспорт АПК в эту страну из России в январе - июне в денежном выражении вырос на 35% и составил $1,9 млрд. Российский экспорт АПК в Турцию в первом полугодии 2020 года увеличился на 42%, до $1,5 млрд.ТАСС01:01
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Здоровье
Строительство детской поликлиники завершается в Тулуне
В Тулуне завершается строительство детской поликлиники. Её возводит фонд «Вольное дело» Олега Дерипаски.
Московский Комсомолец 03:41
Армия и оружие
Ми-28Н проходит заводские испытания с новыми «скоростными» лопастями
Госкорпорация "Ростех" сообщила о прохождении Ми-28Н заводских испытаний с новыми "скоростными" лопастями.
Piter.tv 02:48
Политика
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
В Москве предотвратили похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса, которого планировали переправить на Украину.
Вести.Ru 03:18
Политика
Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 20 августа заявил о давлении на его семью из-за протестной ситуации в республике.
Известия 06:06
Шоу-бизнес
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой завершилась. Об этом 20 августа сообщило «РИА Новости».
Известия 06:25
Спорт
Релиз стратегии Stronghold: Warlords отложили до 26 января 2021 года
Напомним, до последнего времени релиз Stronghold: Warlords ожидался 29 сентября текущего года на ПК (Steam).
3DNews 02:34
Политика
В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции
Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета.
RT на русском 07:11
Общество
Очные занятия в школах РФ не планируют заменять дистанционными
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Москвы рассматривают перевод части занятий в школах в новом учебном году в дистанционный формат.
REGNUM 07:09
Здоровье
Стало известно об изменении правил выдачи справок водителям в России
Об изменении правил выдачи справок водителям пишет газета «Коммерсантъ» в четверг, 20 августа.
Lenta.ru 07:05
Футбол
«Спартак» предложил €10 млн за нападающего «Порту»
Порту, Португалия, 20 августа 2020, 14:26 — REGNUM Московский «Спартак» предложил €10 млн за нападающего «Порту» Тикиньо.
REGNUM 07:26
Политика
Германия призвала ЕС не допускать вмешательства США
ФРГ и страны Европы призвали не допустить возможного шантажа в виде санкций со стороны Соединенных Штатов в деле проекта "Северный поток — 2", сообщила премьер-министр немецкого региона Мекленбург Мануэла Швезиг.
Экономика сегодня вчера в 09:01
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» победили столичный ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 15:17
Гаджеты
Выявлены негативно влияющие на работу смартфона приложения
Эксперт добавил, что самый подходящий вариант при медленной работе смартфона – это приобретение современного гаджета, но только не сверхбюджетного варианта.
Evo-rus.com вчера в 11:51
Происшествия
На Урале нарушительница режима отказалась надевать маску даже в суде
Женщина отказалась надевать маску даже во время рассмотрения ее дела, сообщили в среду в судебной инстанции.
Российская газета вчера в 08:35
Происшествия
В Волгограде пресекли работу сети автосалонов, обманывавших клиентов
Полиция в Волгограде выявила сеть автосалонов, которые обманывали покупателей: продавали автомобили по сильно завышенной цене и оформляли заведомо невыгодные для клиентов кредиты.
ТАСС 05:31
Общество
Замглавы МВД России оказался самым богатым силовиком
Виталий Шулика Мвд.рф Согласно декларации, замминистра внутренних дел Шулика заработал за 2019 год 26,7 млн рублей.
REGNUM вчера в 17:26
Здоровье
Учебный год в кировских школах начнется в очном режиме
По словам первого зампреда правительства региона Дмитрия Курдюмова, учебный год начнется 1 сентября в очном режиме.
Бизнес-новости в Кирове 06:52
Политика
Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах
Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова.
Интерфакс 05:29
Политика
Китайский эпидемиолог высоко оценил российскую вакцину от коронавируса
Известный китайский эпидемиолог, директор Государственного центра исследований респираторных заболеваний первой больницы педуниверситета Гуанчжоу, академик Чжан Няншань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса и поздравил Россию с ее регистрацией, говорится на сайте посольства РФ в Китае.
Ведомости 07:06
Космос
В РАН объяснили природу заснятых с МКС объектов
Москва, 20 августа 2020, 12:36 — REGNUM Неизвестные объекты, которые во время миссии заснял российский космонавт Иван Вагнер, могут быть связаны с деятельностью компании SpaceX Илона Маска.
REGNUM 05:36
Игры
В сети нашли намёки на ремейк Prince of Persia
The GEEK вчера в 15:41
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев («Единая Россия») внес на рассмотрение парламента законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года.
Коммерсантъ 06:23
Политика
Обама обвинил Трампа в гибели 170 тыс. человек от коронавируса
170 тыс. американцев, заразившихся коронавирусом, умерли в результате непрофессионализма президента США Дональда Трампа, считает его предшественник на этом посту Барак Обама.
Газета.Ru 04:44
Экономика
Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов
Множество нефтяных компаний пожаловались президенту РФ на повышение и без того не малого НДД.
CT news вчера в 06:31
Экономика
Объем ФНБ к концу года может уменьшиться до 7 трлн рублей
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев считает, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу этого года уменьшится до 7 триллионов рублей, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 07:04