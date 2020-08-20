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Будущее России. Национальные проекты
Будущее России. Национальные проекты

Экспорт сельхозпродукции за полгода вырос на 18% и превысил $13 млрд

Экспорт товаров агропромышленного комплекса в России, вырос в первом полугодии 2020 года на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более чем 13 млрд долларов, рассказала журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, ответственная за федеральный проект "Экспорт АПК" внутри профильного национального проекта.В источнике
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Lenta.ru

Экспорт сельхозпродукции из России превысил 13 миллиардов долларов

Lenta.ru10:58
Московский Комсомолец

За полгода чувашские аграрии экспортировали продукцию на $12,9 млн

Московский Комсомолец09:44
REGNUM

Экспорт сельхозпродукции России в Турцию вырос на 42%

REGNUM01:29
ТАСС

Экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос на 18%

ТАСС01:01
Российская газета

Экспорт российской продукции АПК за первые полгода 2020 года вырос на 18%

Российская газета01:00
Аргументы и Факты

Экспорт сельхозпродукции из РФ в первом полугодии вырос на 18%

Аргументы и Факты01:51
Чеченская Республика Сегодня

Экспорт продукции АПК Чеченской Республики за прошедший месяц вырос на 62%

Чеченская Республика Сегоднявчера в 09:57

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомости10:14
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Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
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Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times.
Интерфакс11:33
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В Томске закрылась кофейня после сообщений об отравлении Навального

«Венская кофейня» в аэропорту Томска, где, как сообщали СМИ, был оппозиционер и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный до того, как ему стало плохо, закрылась до выяснения всех обстоятельств.
РБК03:33
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