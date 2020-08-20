Экспорт сельхозпродукции за полгода вырос на 18% и превысил $13 млрд
Экспорт товаров агропромышленного комплекса в России, вырос в первом полугодии 2020 года на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более чем 13 млрд долларов, рассказала журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, ответственная за федеральный проект "Экспорт АПК" внутри профильного национального проекта.В источнике
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Экспорт продукции АПК Чеченской Республики за прошедший месяц вырос на 62%
Чеченская Республика Сегоднявчера в 09:57