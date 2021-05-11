Экспорт сельхозтехники из России за первый квартал вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем вдвое — почти до 4 млрд рублей. В январе–марте отечественные машины поставлялись в 23 страны, сообщает телеканал «Известия».

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С чего всё началось Российская сельхозтехника распахала ЕС В штуках за первые три месяца 2021 года наиболее активно экспорт увеличивался в сегментах полноприводных сельскохозяйственных тракторов, отгрузки которых за рубеж выросли в 2,8 раза. Коммерсантъ вчера в 18:10