Экспорт сельхозтехники из России за I квартал вырос в 2,2 раза
Экспорт сельхозтехники из России за первый квартал вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем вдвое — почти до 4 млрд рублей. В январе–марте отечественные машины поставлялись в 23 страны, сообщает телеканал «Известия».В источнике
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В штуках за первые три месяца 2021 года наиболее активно экспорт увеличивался в сегментах полноприводных сельскохозяйственных тракторов, отгрузки которых за рубеж выросли в 2,8 раза.
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