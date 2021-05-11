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Экономика

Экспорт сельхозтехники из России за I квартал вырос в 2,2 раза

Экспорт сельхозтехники из России за первый квартал вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем вдвое — почти до 4 млрд рублей. В январе–марте отечественные машины поставлялись в 23 страны, сообщает телеканал «Известия».В источнике

С чего всё началось

Российская сельхозтехника распахала ЕС

В штуках за первые три месяца 2021 года наиболее активно экспорт увеличивался в сегментах полноприводных сельскохозяйственных тракторов, отгрузки которых за рубеж выросли в 2,8 раза.
Коммерсантъвчера в 18:10

Подробнее о событии

Экспорт российской сельхозтехники в I квартале вырос в 2,2 раза

ТАССвчера в 05:58

Российская сельхозтехника распахала ЕС

Коммерсантъвчера в 18:10

Экспорт российской сельхозтехники вырос более чем вдвое с начала 2021 года

Экономика сегоднявчера в 05:38

Европа массово скупила российские тракторы и плуги

Lenta.ruвчера в 04:36

Экспорт российской сельхозтехники вырос вдвое

News.ruвчера в 04:17

Экспорт российской сельхозтехники вырос в 1 квартале 2021 года в 2,2 раза

АгроБизнесвчера в 04:04

Поставки российского сельхозоборудования в Европу увеличились в 2021 году

ФАНвчера в 05:49
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В России введут переходный период для регистрации M2M SIM-карт

Минцифры России введёт переходный период в течение трёх месяцев для возможности регистрации операторами связи М2М sim-карт (специальных sim-карт "Machine to machine", которые позволяют удаленно контролировать работу различных систем - ред.) в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
РИА Новости21:48

Грант за взятку: в Забайкалье задержали чиновницу

В Забайкалье взята под стражу работник государственного казенного учреждения «Ресурсный центр развития некоммерческих организаций Забайкальского края», ей предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
REGNUMвчера в 02:30

Миротворцы отчитались о разминировании зоны боев в Нагорном Карабахе

Как писал "Кавказский узел", к 9 мая от неразорвавшихся боеприпасов в Нагорном Карабахе было очищено 2093 гектара территории, 647,3 километра дорог, 1785 зданий, обезврежено 25 608 взрывоопасных предметов.
Кавказский узел20:17

Выявлены симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз

Связь темпа ходьбы и риска смерти от коронавируса Люди, которые ходят медленно, имеют почти в четыре раза выше шанс умереть от COVID-19 по сравнению с теми, кто предпочитает быстрый темп ходьбы, об этом в марте сообщило издание The Daily Mail со ссылкой на исследование ученых Университета Лестера.
РИА Новости20:26