Экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос на 18%

Тамбовская жизнь 9

Экспорт продукции агропромышленного комплекса России в первом полугодии 2020 года увеличился на 18% год к году и превысил $13 млрд. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.