Экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос на 18%
Экспорт продукции агропромышленного комплекса России в первом полугодии 2020 года увеличился на 18% год к году и превысил $13 млрд. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.В источнике
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Экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос на 18%
Основным импортером российской сельхозпродукции является Китай. Экспорт АПК в эту страну из России в январе - июне в денежном выражении вырос на 35% и составил $1,9 млрд. Российский экспорт АПК в Турцию в первом полугодии 2020 года увеличился на 42%, до $1,5 млрд.
ТАСС01:01
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