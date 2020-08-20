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ТАСС
ТАСС

Экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос на 18%

Экспорт продукции агропромышленного комплекса России в первом полугодии 2020 года увеличился на 18% год к году и превысил $13 млрд. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос на 18%

Основным импортером российской сельхозпродукции является Китай. Экспорт АПК в эту страну из России в январе - июне в денежном выражении вырос на 35% и составил $1,9 млрд. Российский экспорт АПК в Турцию в первом полугодии 2020 года увеличился на 42%, до $1,5 млрд.
ТАСС01:01
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REGNUM

Экспорт сельхозпродукции России в Турцию вырос на 42%

REGNUM01:29
ИА Красная Весна

Экспорт сельхозпродукции из России вырос на 18% за полгода

ИА Красная Весна01:54
Аргументы и Факты

Экспорт сельхозпродукции из РФ в первом полугодии вырос на 18%

Аргументы и Факты01:51
Парламентская газета

Экспорт АПК из России в I полугодии вырос на 18%

Парламентская газета01:27
ТАСС

Экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос на 18%

ТАСС01:01
Российская газета

Экспорт российской продукции АПК за первые полгода 2020 года вырос на 18%

Российская газета01:00
Финмаркет

В январе-июне РФ экспортировала продукции АПК более чем на $13 млрд, рост на 18% - Абрамченко

Финмаркет02:16

Китайский эпидемиолог высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

Известный китайский эпидемиолог, директор Государственного центра исследований респираторных заболеваний первой больницы педуниверситета Гуанчжоу, академик Чжан Няншань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса и поздравил Россию с ее регистрацией, говорится на сайте посольства РФ в Китае.
Ведомости07:06
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У неплательщика налогов в РФ арестовали недвижимость на 36 млрд рублей

Следствие арестовало имущество бенефициара энергетической компании «Системы автономного энергоснабжения» Константина Пономарева на 36 миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ.
Аргументы и Факты18 августа в 16:15
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В Иране назвали ракету нового типа в честь убитого генерала Сулеймани

Власти Ирана в четверг объявили об успешном завершении разработки двух ракет нового типа, причем одну из них назвали в память о генерале Касеме Сулеймани, погибшем в январе в Ираке во время американской спецоперации.
Интерфакс06:36

Напавшему на омоновца во время протестов в Москве отказали в УДО

Нижний Тагил, Свердловская область, 20 августа 2020, 12:02 — REGNUM Суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении Кириллу Жукову, который был осужден за применение насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции протеста летом 2019 года в Москве.
REGNUM05:02
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Малогабаритные квартиры в России подорожали на 13,2%

"В целом по стране с начала года сегмент квартир до 32 кв. м (студии и однокомнатные квартиры) на вторичном рынке показал прирост 13,2%. Сейчас такая квартира оценивается в среднем в 1,9 млн рублей", - говорится в материалах.
ТАСС03:40
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