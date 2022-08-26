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Экспорт смартфонов из Китая в прошлом месяце вырос на 77% по сравнению с июнем

Объем экспорта мобильных телефонов и смартфонов из Китая в РФ по итогам июля составил $312 млн, или 18,2 млрд руб. (по курсу Центробанка на тот момент).
Expert.ru
По данным международной статистической базы Comtrade, в 2021 году Китай был крупнейшим поставщиком телефонов в Россию: объем экспорта оттуда достигал $5,387 млрд.
РБК
Однако после начала специальной военной операции России на Украине часть производителей смартфонов, в том числе корейская Samsung и американская Apple, заявили о приостановке поставки своей продукции на отечественный рынок.
РБК
Директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов тоже отмечает, что в этом году китайские бренды «укрепляют» свои позиции на российском рынке в связи с сокращением ассортимента от производителей из других стран.
РБК

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